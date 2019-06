Gonzalo Lira

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. 6

Nueva York. Con el final de Juego de tronos, miles de suscriptores de HBO comenzaron a preguntarse: ¿Qué vemos ahora?

La popularidad de la serie inspirada en la obra de George RR Martin hizo que los fanáticos se volcaran al canal y, ante el desenlace de la misma, se aventuraran a conocer sus contenidos. No obstante la existencia de series clásicas como The Wire, The Sopranos o la reciente Big Little Lies, ha sido más grande la devoción por nuevos contenidos de corte histórico e inspirados en historias reales los que han sorprendido a dichas audiencias.

Entre estos contenidos, el ejemplo más claro es Chernobyl, que para sorpresa de muchos fue recientemente nombrada como la serie mejor calificada según el sitio Imdb.com, desbancando a la propia Juego de tronos. Pero poco se ha hablado en nuestro país de Gentleman Jack, la sensacional nueva serie británica que también se acerca al final de su primera temporada en el canal.

Al igual que Chernobyl, la serie inspirada en los diarios de Anne Lister bebe de una realidad poco contada, y principalmente silenciada por el status quo, al tratarse de la vida de una de las figuras más prominentes de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Aunque se trata de una temática que parece haber conseguido la atención pública y mediática en tiempos recientes, hablar de Lister (interpretada con valentía y sentido del humor en la pantalla por Suranne Jones) nos remonta a la Europa del siglo XIX, antes de que el activismo por la diversidad sexual fuera siquiera popular o admitido socialmente.

Al respecto, platicamos con la veterana Sally Wainwright, ganadora de varios premios BAFTA, que funge como guionista y directora de Gentleman Jack.

–¿Cómo surge la idea de hacer una serie como Gentleman Jack?

–Surge a raíz de los diarios, de haber descubierto a Anne Lister y de haber crecido en Halifax. Me enteré de que esta mujer vivió ahí y que yo no tenía ni idea de su historia porque, por obvias razones, casi nadie hablaba de ella en los años 70 del siglo pasado. En esa época, donde yo crecí, no se hablaba de ser homosexual.

“Al leer Female Fortune, de Jill Liddington, aprendí a decodificar su diario, lo cual me dejó claro que Anne era poseedora de una personalidad extraordinaria. Entonces comencé a preguntarme por qué no se sabía de ella.”

–¿Por qué fue este el mejor momento para contar su historia en pantalla?

–Se trata del momento adecuado para hablar de alguien que era tan clara y articulada respecto de su sexualidad hace 200 años. La historia se inicia en 1832, cuando Anne Lister tenía 43 años. En esa época ella volvió a Shibden, propiedad que heredó a los 36, pero que no había atendido porque viajaba mucho, por lo cual administraba el lugar a distancia, hasta que tuvo una relación demasiado intensa que terminó mal y le dejó el corazón roto. Ella vivió este romance con una mujer de la aristocracia, lo cual la dejó muy mal parada socialmente, ya que Lister no provenía de una familia adinerada. De hecho, su vida tuvo episodios de profunda pobreza, que sólo empeoraron tras su relación con esta mujer, que terminó casándose con un hombre.