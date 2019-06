El político reaccionó con una sinceridad de inocencia que llegó a las lágrimas en un discurso. Para los seguidores era el malestar por un golpe bajo, para la prensa era duda, para los adversarios era sospecha, para Hunter S. Thompson fue comprobación: esas lágrimas exponían los efectos notorios que causaba la droga ibogaína. Muskie estaba liquidado.

Cuando le preguntaron a Thompson sobre el rumor iniciado en Milwaukee, él respondió con una sonrisa que había dicho la verdad, el rumor había iniciado ahí: Lo sé porque yo inventé el rumor en Milwaukee . McGovern ganó la candidatura demócrata a la Presidencia en 1972. No pudo derrotar a Nixon y la gran maquinaria de los intereses militares y empresariales de su país. A Hunter le sobró inspiración para continuar haciendo crónica de los intereses mezquinos y la clase social relegada como cifra de entes reptiles.

Hunter here and there

Con la ubicuidad de Zelig (Woody Allen, 1983), Hunter S. Thompson estaba en los lugares apropiados para la controversia, publicaba los artículos precisos (de la mano de un gran loco, genio, artista, amigo y aliado, el ilustrador portentoso del caos Ralph Steadman), descubría en Jimmy Carter una esperanza que podía partir el esquema del gobierno estadunidense, se retrataba con estrellas o modelos desnudas, era conferencista reverenciado en universidades, invitado estelar en programas de entretenimiento y hasta se decía pariente sanguíneo de Muhammad Ali.

Tomó el avión para cubrir la pelea de Ali y George Foreman en Zaire, en 1974. Llegado el momento de acudir a una de las peleas más esperadas de la historia, el periodista Gonzo de la vivencia en primer plano, decidió evadir el mundo con un pasón de cocaína. Se metió a la alberca con un trago y se olvido de la pelea. Sin artículo, sin paga y con reclamos, Hunter inició una decadencia creativa. Su recuperación fue de chispazos, pero ni sus lectores, ni sus editores reconocieron en él la antisolemnidad retadora de otros tiempos. Mientras Foreman caía en el cuadrilátero para sorpresa del mundo del boxeo, Hunter caía en el tobogán de sus excesos.

La promoción de un suicidio

Hunter advirtió muchas veces sobre su muerte con arma propia. Lo dijo tanto y de tantas formas que nadie podía dudarlo… ni esperar que pasara. La policía acudió a su domicilio en numerosas ocasiones por quejas de quienes se cansaban de sus gritos mientras percutía la 38 de cañón largo o cuando insistía en el golpeteo continuo de una ametralladora como si quisiera despostillar el horizonte nublado. Como los que prometen suelen incumplir, nadie se preocupó más que por sus años acumulados de cuartillas brillantes que no se renovaban y la ingesta autodestructiva de sustancias aniquilantes. Pero Hunter no aguardó a la venia de la vejez calma o al azote esquizofrénico de las ambulancias y el catéter de emergencia en un hospital para veteranos. Se fue por su cuenta.

El símbolo que queda

Un puño con dos pulgares y un peyote en la palma fueron su diseño de perpetuidad trazado por Steadman. Una especie de reunión de ideas, entre el puño libertario, el grito de protesta y la elevación de los enervantes como figura superior del alma. Dejó un testamento muy claro para que sus restos permanecieran en una columna con su símbolo. Como el movimiento finito o la esperanza de algo que vendría en el futuro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Con qué liderazgo? Eso sólo el periodista y escritor lo supo o imaginó mientras calaba un nuevo cigarrillo, a veces atado a mano, a veces dispuesto en boquillas que parecían reunir la elegancia de etiqueta que no le otorgaban los tenis blancos sobre bermudas cruzadas mientras escuchaba hablar a la gente seria.

Además de los libros y los artículos están los documentales y cintas sobre o inspiradas en su obra, como Where the Buffalo Roam (Art Linson, 1980), Breakfast with Hunter (Wayne Ewing, 2003), Buy the Ticket, Take the Ride: Hunter S. Thompson on Film (Tom Thurman, 2006), Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson (Alex Gibney, 2008) o la popular Fear and Loathing in Las Vegas (Terry Gilliam, 1998).

Se le sigue leyendo y, como la obra de los autores clásicos o aquellos que radicalizaron la perspectiva y el lenguaje de su tiempo, mucho de lo que Hunter escribió aún encaja con la crítica de los temas más importantes de aquello que ocupó su interés. De hecho, varios de los fragmentos más ásperos que construyó para adversarios de todo como Richard Nixon pueden ser un molde preciso para hablar de muchos de los poderosos de ahora.