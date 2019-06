E

l Trimestre Económico (ETE), la revista formal de economía más antigua de América Latina que publica el Fondo de Cultura Económica (FCE), y que está ya en su año 86, se ha renovado recientemente. A su llegada a la dirección del FCE, Paco Ignacio Taibo II sustituyó al director de ETE por un Consejo Directivo que se propone hacerla una revista plural, que incluya corrientes críticas. En el Nº 342 (con contenido definido por el director anterior), se señala que es necesario: (disponible en http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/ index.php/te/article/view/875/1057 )

“Abrir estas páginas a nuevos autores, a enfoques críticos novedosos, a los debates de la academia, al examen riguroso del pensamiento económico: la teoría económica neoclásica, la keynesiana, la poskeynesiana, la marxista y las nuevas corrientes, como la economía ecológica y la conductual; en fin, abrir El Trimestre Económico a todas las escuelas y teorías del pensamiento económico. También es necesario que la revista recupere un público más amplio”.

En estos días quedó completa la colección de 20 volúmenes, denominada México 2018. Nueva Estrategia de Desarrollo , coordinada por José Luis Calva (disponible en http://consejonacionaldeuniversitarios.org/ mexico-2018-2024-nueva-estrategia-de-desarrollo ) que aborda, en detalle, el diagnóstico y recomendaciones sobre el qué hacer, en materia económica, en México y el mundo, y también en materia social, política y ambiental. En el cuadro listo los títulos de los 20 volúmenes.