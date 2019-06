Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. a10

Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, aseguró que pese a las diversas bajas que se han presentado en su lista preliminar de convocados rumbo a la próxima Copa Oro, cuenta con un plantel competitivo para hacer un buen papel en el torneo regional.

“Siempre que tenemos una cantidad de lesionados o de inconvenientes, no es el estado ideal en el que queramos llegar para dar un listado final para la Copa Oro, pero en definitiva, muchos de los muchachos que vinieron a primera hora han entrenado bien, se han preparado bien, hemos tenido tiempo suficiente, hemos estado casi dos semanas con gran parte del grupo, salvo los chicos de la MLS que llegaron ayer (lunes).

“La verdad es que no tenemos muchos motivos por qué quejarnos, cuando empezaron a surgir los inconvenientes por salud, lesiones, otros de situación de cambio de club, dimos vuelta a la hoja y nos centramos en los futbolistas que sí podían venir.

Para mí sería muy cómodo hablar de los jugadores que no tenemos, de los futbolistas importantes que no están, pero nunca me gustó hacerlo y aun así considero que tenemos un plantel importante para afrontar la Copa Oro , declaró el timonel argentino ayer en conferencia de prensa previa al duelo de preparación que el Tri sostendrá frente a Venezuela antes de su debut en el torneo regional.

Refirió que las ausencias de seleccionados referentes tienen un lado positivo, pues pueden considerarse como una oportunidad para observar a otros jugadores. En realidad, las ausencias importantes que nosotros tenemos nos han abierto la puerta para poder ver a algunos futbolistas, incluso algunos jóvenes que tenemos ganas de ver. Probablemente si hubieran estado la mayoría de los que quedaron fuera, seguramente los chicos no iban a poder tener esta posibilidad”, detalló.