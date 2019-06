Efectos de la combinación de sustancias

Sin embargo, eso no significa que las abejas de Sao Paulo ya no estén en riesgo por los agroquímicos , aseguró Elaine Cristina Mathias da Silva Zacarin, de la Universidad Federal de Sao Carlos, autora principal de la investigación. Comenzamos a realizar pruebas para medir los efectos de la exposición combinada al insecticida y el fungicida en las abejas. Descubrimos que un fungicida específico no daña a las colonias de abejas cuando se pulveriza solo, pero se vuelve tóxico cuando está combinado con un determinado insecticida. No los mata como lo hace este último, pero altera su comportamiento y pone en riesgo las colonias .

Los ingredientes activos investigados fueron la clotianidina, insecticida utilizado para controlar las plagas que atacan el algodón, los frijoles secos, el maíz y la soya, y la piraclostrobina, fungicida que se aplica a las hojas de la mayoría de los cultivos de granos y frutas, así como a las legumbres y verduras.

Probamos los productos agroquímicos para determinar la toxicidad en las larvas de abejas y el medio ambiente utilizando criterios relevantes en el sentido de que buscábamos niveles realistas, como los que se encuentran de forma residual en el polen de las flores , sostuvo Da Silva Zacarin.