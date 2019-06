Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2019, p. a11

Hacer cómics en México no es un empleo para cobardes , aseguró Homero Ríos, autor de relatos de ciencia ficción y fantasía, escritor de la historieta Mundo Diablo, que contiene cuentos inspirados en el universo presentado por Francisco Haghenbeck en su novela El Diablo me obligó.

Ahora, la revista estadunidense Heavy Metal publicará tres cómics escritos por él, entre ellos Angry Again ( de nuevo enojado ), basado en la canción del grupo Megadeth así titulada.

“La historia en la que se basa Angry Again fue la tercera propuesta que le hice a la revista. Dave Mustaine, fundador de Megadeth, tenía la última palabra, así que el nombre del juego era ‘mándale algo que le agrade’. Debía estar basado en la canción, pero no ser una adaptación”, señaló Ríos en entrevista. El relato se presentará en la edición Megadeth: Death by Design ( muerte sobre diseño ).