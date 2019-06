Q

ué desalentador visitar estos días los museos públicos de Arte Moderno (MAM) y Tamayo en el Bosque de Chapultepec, otrora recintos de gran valor, cada uno con su historia, donde se expresaban las manifestaciones modernas y contemporáneas de la plástica, incluso las experimentales, de avanzada, multimedia, polémicas, odiadas o amadas, no se diga la creación reciente de maestros consagrados y sangre joven. La fotografía encontró lugar en ambos recintos, que la casualidad puso uno frente al otro y el destino juntó en la canasta gubernamental de la cultura, concretamente el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). La penuria que habita sus salas permite verlos como víctimas del mismo naufragio.

La decadencia del MAM no comenzó ayer. Qué lejos del pulso que por décadas le confirieron brillantes directores, curadores y creadores. Criterios inexplicables han devorado espacios antes dedicados, sí, al arte. Las salas del edificio principal se fueron encogiendo burocráticamente hasta casi desaparecer. No le fue mejor al jardín escultórico, donde sobrevive como pieza mayor El barco México 68, de Manuel Felguérez, restaurada a finales del gobierno pasado, cuyos fierros bien pueden sugerir hoy un naufragio.

La pobreza de exposiciones se reconcentra en la pálida muestra de cuadros propiedad del museo por la vía patrimonial. Las dos Fridas reciben espectacularmente al espectador, sólo para sumergirlo de inmediato en piezas muy menores, salvo alguna excepción, de Diego, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Izquierdo, Atl y todos esos, sumados los rupturistas y los op-pop, nunca lo más lucidor. Y una mano-silla de Friedeberg, claro.

Otro intento de aprovechar el acervo es la exposición educativa para menores Recreaciones entre el juego y el arte, desde luego plausible, pero que dado el contexto no enriquece al MAM. Una sala más acoge la obra de Antonio Caballero, apreciable fotógrafo de la farándula nacional, muy activo entre los años 50 y 70. De nuevo, en un entorno con mejores ofertas y riqueza de ideas no luciría tan limitado; no da para un sala completa, aún con esa Mona Lisa de la oportunidad, su célebre placa de Marilyn Monroe bajándose del carro sin calzones.