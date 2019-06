Q

ue quiere decir, sencillamente: Por la paz.

Hace algunos años, escuché al comentócrata estadunidense de origen indio Fareed Zakaria decir en su programa de televisión algo como esto: Desde hace muchos siglos, el mundo no conocía un periodo de paz tan prolongado. Esto abre la puerta a un futuro luminoso, optimista y lleno de oportunidades de desarrollo .

Al escuchar estas palabras de Zakaria, no supe si soltar la carcajada o el llanto, o si ponerme a cavilar si el periodista se refería a algún mundo habitado del sistema Alpha Centauri. Porque el hecho de que la Tercera Guerra Mundial no haya sido declarada oficialmente no implica, ni de lejos, que vivamos en un mundo de paz. Por el contrario, basta con leer las noticias de cada día o, más sencillamente, observar nuestro entorno (cercano y lejano) para comprobar que, en realidad, el mundo vive en un estado de sorda guerra, y no de baja intensidad, que permite suponer que estamos permanentemente al borde del despeñadero.

En este contexto, vale la pena revisitar uno de los proyectos más importantes (entre muchos que lo son) de ese espléndido músico, gran investigador y convencido humanista catalán que es Jordi Savall.

Se trata de uno de sus formidables disco-libros, titulado Pro Pacem, sólido y bien articulado alegato pacifista que lleva como epígrafe general esta frase de Albert Einstein: La paz no puede mantenerse por la fuerza, sólo puede alcanzarse mediante el entendimiento. En palabras del propio Savall, este proyecto suyo defiende, a través de textos y música, un mundo sin guerra, sin terrorismo, y un desarme nuclear total.

Los textos en cuestión, que ofrecen a la vez gran variedad de enfoques y una profunda convicción, provienen de las plumas del artista catalán Antoni Tàpies (Arte y sociedad); el filósofo y sociólogo franco-sefardita Edgar Morin (Los saberes necesarios para la educación del futuro); el filósofo, teólogo y escritor catalán Raimon Pannikar (Paz e interculturalidad), la profesora marroquí Fatema Mernissi, especialista en estudios sobre la mujer en sociedades musulmanas (Un libro para la paz: ¿quién será el ganador de la globalización?), y Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (Los nuevos desafíos de los desplazamientos forzados).