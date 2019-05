Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2019, p. 4

Madrid. La escritora estadunidense Siri Hustvedt fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 por el conjunto de su obra, que el jurado definió como ‘‘una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras”.

Desde la publicación de su primera novela, Los ojos vendados (1992), la ensayista y poeta ha experimentado con los géneros y el idioma hasta convertirse en autora de vanguardia y en constante renovación; además de reivindicar el feminismo.

Tras conocer la noticia de la concesión del reconocimiento, que también lo tiene su compañero de vida desde hace décadas, el escritor estadunidense Paul Auster, Hustvedt explicó: ‘‘Los premios llegan del cielo. Mi padre dijo una vez algo acerca de la noción luterana de la gracia. La gracia, dijo, es algo que no te mereces y que no necesariamente te has ganado, pero la respuesta correcta a la gracia es el agradecimiento. Diría que esta se trata de una pequeña y más humana forma de gracia, así que mi respuesta debe ser de agradecimiento, de sorpresa y felicidad”.

Eso afirmó en un encuentro con periodistas en el Instituto Cervantes de Londres, donde estaba ayer para promocionar su novela más reciente.

El jurado estuvo integrado por personajes de la literatura y la cultura de España y América Latina, entre ellos Xosé Ballesteros, Xuan Bello, Blanca Berasátegui, Jordi Gracia, Leonardo Padura, Pablo Remón, Laura Revuelta, Ana Santos y Juan Villoro, en una sesión presidida por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

Después de deliberar eligieron a Hustvedt, escritora nacida en Minnesota en 1955 y con orígenes familiares noruegos. En el acta del jurado se sustenta: ‘‘Su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras. Incide en algunos de los aspectos que dibujan un presente convulso y desconcertante, desde una perspectiva de raíz feminista. Y lo hace desde la ficción y el ensayo, como una intelectual preocupada por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea. Traducida a más de 30 idiomas, contribuye con su obra al diálogo interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias”.

El feminismo, forma profunda de humanismo

Siri Hustvedt se licenció en historia y alcanzó el grado de doctor en 1986, en la especialidad de literatura inglesa por la Universidad de Columbia, con una tesis sobre Charles Dickens (Figures of Dust. A Reading of Our Mutual Friend), en la que aparecen sus autores de referencia como Kierkegaard, Emile Benveniste, Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Freud, Lacan, Mary Douglas, Ricoeur o Julia Kristeva.