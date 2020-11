Nissan NP300 y Frontier 2021 iniciarán su preventa en México el 23 de noviembre

Toluca, Estado de México. Tras su debut mundial el pasado 4 de noviembre de manera virtual, Nissan Mexicana presenta de manera oficial para nuestro país las nuevas pick ups NP300 y Frontier 2021, cuya preventa digital iniciará el 23 de noviembre hasta el 6 de enero del 2021, mientras su comercialización en todas las agencias de la marca arrancará el 8 de enero del próximo año.

Fabricadas en la planta de CIVAC, Morelos, las Nissan NP300 y Frontier 2021 han sido sometidas a importantes modificaciones tanto estéticas, interiores y mecánicas con el claro objetivo de brindarles no solo una imagen más moderna y agresiva, sino también en brindarles una mayor robustez, capacidad de carga, tecnología y seguridad.

Estas camionetas representan actualmente el 60% de participación de mercado en el segmento de pick ups y el 25% de las ventas total del fabricante automotriz japonés en México. Es decir, uno de cada cuatro vehículos vendidos por Nissan es una NP300. Si este modelo fuera una marca de vehículos, se posicionaría en el lugar 6 del ranking nacional.

La presentación se llevo acabo de forma virtual en el Centro de Desarrollo Tecnológico (NISTEC -Nissan Technical Center North America-, por sus siglas en inglés), ubicado en Toluca, México, el cual forma parte del área de Diseño y Desarrollo de Nissan (R&D por sus siglas en inglés, - Research & Development).

En este centro, se utilizan robots industriales para probar diversos mecanismos de los vehículos, tales como la durabilidad, detección de ruidos y pruebas a componentes eléctricos y audio. La combinación de innovación, experiencia y tecnología garantiza que los vehículos que produce la marca estén listos para cualquier camino.

"En Nissan sentimos que somos parte de cada familia mexicana y la mejor manera de ejemplificarlo es a través de la columna vertebral de nuestro portafolio de productos: Nissan NP300 y Frontier. Tenemos 54 años ininterrumpidos de producción de las pick ups icónicas en nuestra planta CIVAC.

Esto gracias a la combinación perfecta de ingeniería japonesa y la excelencia de la manufactura mexicana, para Nissan Mexicana estos modelos son un legado que, a través del tiempo, muchas familias se han sumado a ésta historia de éxito.

Producimos una pick up orgullosamente mexicana, muestra de la visión de liderazgo 'One Team. One Nissan'. Estamos en constante evolución para llegar con las mejores opciones en el mercado y, sin duda, con NP300 y Frontier, lo logramos", señaló José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU.

Por su parte, Kiichi Namba, vicepresidente de Investigación y Desarrollo en Nissan Technical Center North America, Mexico (NTCNA-MEX), comentó: "Es un honor ser parte de esta develación tan importante en México, NP300 y Frontier; es la primera vez que abrimos nuestras puertas para que sean testigos de las pruebas que realizamos a nuestros vehículos en las cuales los sometemos a condiciones climáticas y de camino más extremas del planeta."

En su intervención, Rodrigo Centeno, director Senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana dijo "Nissan NP300 cuenta con una fuerte herencia de marca, ofreciendo durabilidad, calidad y confiabilidad. El diseño fuerte e inteligente es la premisa, además, se agregaron características exteriores para resaltar la identidad de marca con una sensación Premium y de alta calidad. Nissan Frontier presenta un diseño imponente en donde las líneas de la carrocería y las características aerodinámicas realzan su fuerte y sofisticada personalidad, la suspensión trasera de 5 brazos brinda una conducción más cómoda, en comparación con las suspensiones normales."

Nissan NP300 2021

Esta camioneta, la única pick up en el segmento de cabina sencilla con una transmisión manual de 6 velocidades, está construida con un chasis reforzado (tres veces más resistente que la generación previa), la cual brinda una mayor aceleración debido a su óptima relación de transmisión que ayuda a la mejora de la eficiencia de combustible.

Esta disponible en vas versiones pick up, estacas y chasis. La potencia esta a cargo de un motor QR25 con configuración de 4 cilindros y 2.5 litros a gasolina y diesel. El priemero eroga 166 Hp a 6,000 rpm y un torque de 178 lb-pie a 4,000 rpm, mientras que el diesel genera 161 Hp a 3,600 rpm y un par motor de 297 lb-pie a 2,000 rpm.

Ambas mecánicas pueden estar asociados a una caja manual o automática de 6 velocidades, respectivamente.

Entre el equipamiento de seguridad que ofrece este modelo destacan los siguientes elementos:

* Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)

* Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

* Asistencia de Frenado (BA)

* Bolsas de aire frontales (2)

* Bolsas de aire para conductor, pasajero, laterales y tipo cortina (6) (versión pick up)

* Cinturones de seguridad frontales de 3 pts. con ajuste de altura, pretensionador y limitadores de carga.

* Control Dinámico Vehicular (VDC)

* Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD)

* Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)

* Tracción 2WD 2WD

* Frenos delanteros de disco ventilado y tambor atrás.

* Dirección hidráulica.

Nissan Frontier 2021

Este modelo es la versión doble cabina y se agregaron características exteriores para resaltar la identidad de marca con una sensación Premium y de alta calidad, presentando un diseño imponente en donde las líneas de la carrocería y las características aerodinámicas realzan su fuerte y sofisticada personalidad.

Nissan Frontier inició una nueva era con la incorporación de la pantalla avanzada de asistencia de conducción y se mantiene en continua evolución para ofrecer características innovadoras y centrándose también en la seguridad.

Además de la tecnología ABS, también hemos dado un paso adelante implementando Sistema de Frenado (Brake assist- BA), Control Dinámico Vehicular (VDC -Vehicle Dynamic Control), Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA -Hill Start Assist-), por mencionar solamente algunos sistemas que forman parte de la visión de marca Nissan Intelligent Mobility.

Cuenta con una mecánica de 4 cilindros de 2.5 litros a gasolina de 166 Hp a 6,000 rpm y un torque de 178 lb-pie a 4,000 rpm, el cual esta acoplado a una transmisión manual o automática de 6 relaciones.

Nissan PRO-4X 2021

Está pensada para las personas aventureras, que les gustan los deportes extremos y están buscando retos y disfrutan de la naturaleza, pero sin dejar de lado la comodidad, el diseño, el performance y la tecnología.

Bajo el cofre se encuentra un propulsor de 4 cilindros de 2.5 litros a gasolina que eroga 162 Hp a 6,000 rom y un par motor de 175 lb-pie a 4,000 giros por minuto. La transmisión es qutomática de 7 velocidades con M-Mode, la tracción es a las 4 ruedas y frenos de disco ventilados adelante y tambor atrás.

NP300 estará disponible en los colores: blanco, rojo y plata. Nissan Frontier en rojo, plata, gris Oxford, negro, naranja Cobrizo y blanco. PRO-4X en gris Volcánico, rojo, negro y blanco.