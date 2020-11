Ford Bronco Sport se adueñará del WTC México el 20 de noviembre

Ciudad de México. Fabricada en la planta de Hermosillo, Sonora, la nueva SUV compacta Ford Bronco Sport 2021 iluminará el próximo 20 de noviembre a las 19 hrs el World Trade Center, uno de sus rascacielos más representativos de la ciudad, con una señal que anunciará la llegada de esta nueva camioneta a territorio nacional, la cual será exportada desde México para abastecer toda Norteamérica.

Así, durante 5 horas, Ford Bronco Sport se apoderará también del cielo del territorio azteca, mostrando, en esta ocasión desde las nubes, su capacidad para enfrentar los caminos más desafiantes.

De igual manera, el fabricante norteamericano ha anunciado la presentación digital en vivo a través de los canales YouTube y Facebook de Ford México este jueves 26 de noviembre a las 18:00 hrs, donde se darán a conocer las versiones precios y características con las quew se ofrecerá este modelo en nuestro país.

El boceto que dio vida a Ford Bronco Sport.

Desde el anuncio de su llegada y hasta la exitosa preventa realizada hace algunas semanas de Ford Bronco Sport, donde la edición especial de lanzamiento se agotó en tan solo ocho horas, este todoterreno tiene a más de uno al pendiente de sus movimientos, pero ¿cómo se dio vida a la idea que hizo realidad a este modelo con el legado 4x4?

Los miembros del equipo Ford sabían que querían un todoterreno resistente, que continuara con el legado de estándares 4x4 G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain, por sus siglas en inglés), sin embargo, los primeros bocetos no contaban con la esencia de Bronco. Fue entonces cuando el CEO de Ford Motor Company, Jim Farley, que para ese momento era el vicepresidente ejecutivo de Ford para los mercados globales, desafió al equipo y les pidió tomar en cuenta para el diseño de este vehículo tan sólo dos adjetivos, "honesto" y "robusto".

Fue entonces cuando, Paik, diseñador de exterior senior de Ford, tomó el ADN del diseño de sus primeros aprendizajes en el programa de Bronco y los incorporó en su boceto de Ford Bronco Sport. Un techo de safari para maximizar el espacio de carga, cristales verticales y pilares A para una mejor visibilidad, alerones delanteros y traseros cortos con ángulos de aproximación y salida agresivos, fueron sólo algunos ejemplos de la robustez y el diseño con propósito que hicieron de Ford Bronco Sport un verdadero miembro de la familia Bronco.

Como resultado, el ADN de diseño compartido entre Ford Bronco y Ford Bronco Sport es evidente, influenciado tanto por Paik, como por la proximidad de cada programa en el mismo estudio de diseño. Esto incluye la firma de iluminación frontal y trasera, la parrilla de una sola pieza, además de las letras de bloque negras que dan a Ford Bronco y Ford Bronco Sport un rostro icónico.