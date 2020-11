Nueva Nissan Frontier 2021: Más robusto, equipado y tecnológico

Ciudad de México. Nissan Mexicana presentó de manera digital su nueva pick up Frontier 2021, la cual ha sido objeto de una profunda remodelación orientada a brindarle una imagen más agresiva e imponente, un interior de mayor calidad, así como la incorporación de nuevas tecnologías en pro de la seguridad y el confort.

El lanzamiento del Frontier marca un nuevo capítulo la marca, construida en más de 80 años de herencia de camionetas Nissan y el enfoque de la compañía de llevar sus tecnologías avanzadas a tantos clientes como sea posible.

"Ya son más de 80 años desde que la primera camioneta Nissan salió a la carretera, hemos seguido acompañando y capacitando a nuestros clientes para que trabajen, conduzcan y vivan sus vidas al máximo", dijo Ashwani Gupta, Chief Operating Officer Global. "Con la nueva Nissan Frontier vamos a llevar adelante este compromiso", destacó.

La producción de la Nissan Frontier 2021 ya comenzó este mes en México y en Tailandia – en esté último bajo el nombre de Navara –, mientras que la comercialización en dichos paíse así como en otras regiones del mundo, iniciará en un futuro cercano.

Nissan Frontier 2021

Esta pick up ahora es más robusta, atrevida y emocionante con una serie de nuevas actualizaciones tanto en el diseño como en tecnología, creando una experiencia emocionante para los clientes de todo el mundo. Nissan Frontier es conocida por su aspecto resistente y sus elevadas capacidades; confiabilidad y versatilidad, lo que la convierte en uno de los modelos más respetados y anticipados del portafolio de productos de la marca en muchas regiones.

Desde su introducción en 1985, el nombre Frontier ha conquistado lugares extremos desde las dunas del desierto del Sahara y las selvas de Tailandia hasta las áreas mineras de Chile en América del Sur ubicadas a 4, 000 metros sobre el nivel del mar.

La resistente estructura de carrocería sobre bastidor de la camioneta permite que la camioneta se enfrente a condiciones difíciles dentro y fuera de la carretera, lo que brinda a los conductores mayor libertad para ir a cualquier lugar con confianza. Es una aliada confiable para que los clientes emprendan viajes de aventura, realicen trabajos intensivos en mano de obra y se enfrenten a cualquier terreno.

Viene con un diseño más imponente, un interior más silencioso y cómodo, así como un ajuste de la suspensión para mejorar su desempeño de conducción dinámica dentro y fuera de la carretera.

Entrelazar el carácter fuerte de la camioneta es una mejora significativa en el equipo respaldado por un conjunto de tecnologías avanzadas de Nissan Intelligent Mobility. Estas actualizaciones dan prioridad a la comodidad y la seguridad para la tranquilidad de los clientes, sin comprometer el excelente rendimiento de conducción del vehículo, la capacidad de remolque sustancial y la confiabilidad general.

Para elevar más el carácter resistente de la camioneta se introduce el grado PRO-4X, una novedad en el nameplate de Frontier. PRO-4X ofrece un estilo aún más impresionante y llamativo para atraer a los amantes de la aventura extrema que anhelan escapar de la rutina diaria. La nueva apariencia del grado PRO-4X estará disponible en toda la línea de camionetas Nissan a nivel mundial.

Nueva imagen y comodidad interior mejorada

La nueva camioneta utiliza el lenguaje de diseño más agresivo y vanguardista, e introduce un nuevo exterior elegante, resistente y atrevido, hecho para elementos extremos; cumpliendo la promesa de durabilidad y versatilidad que el modelo ha cumplido durante mucho tiempo.

"Si bien los clientes de camionetas quieren que su nueva pick up se vea renovada e impresionante, no nos dejan sacrificar la funcionalidad en nombre del estilo", explicó Ken Lee, director senior de diseño de camionetas y SUV con chasis. "Equipada con las últimas tecnologías avanzadas, Nissan Frontier presenta un aspecto icónico y muy reconocible, pero ahora es más imponente por su naturaleza con su estructura de alto mando, la nueva parrilla del marco entrelazado y los nuevos faros delanteros cuadrados en forma de C de alta tecnología".

La fascia delantera de Nissan Frontier se ha renovado para que sea única y fácilmente reconocible. Cuenta con la nueva parrilla de diseño "entrelazado", una característica única que se encuentra exclusivamente en la familia de camionetas Nissan y que se introdujo por primera vez en el último Nissan Titán, que crea una potente cara frontal para el vehículo.

Más gruesa y de forma vertical, la rejilla del marco entrelazado da la impresión de que está saliendo y agarrando el motor. Esto refuerza aún más la audacia y la fuerza de la pick up, al tiempo que subraya sus capacidades de para circular por cualquier terreno.

Para resaltar aún más las camionetas que imponen una postura robusta y una imagen resistente, está el nameplate grabado con orgullo en la parte superior de la rejilla delantera y en todo el ancho de la puerta en la parte trasera. La tipografía del nombre del modelo también se actualizó para crear un aspecto más fuerte.

Nissan Frontier cuentan con faros delanteros con cuatro lámparas LED en forma C, completamente nuevos y de alta tecnología, que aumentan el brillo y agregan un nivel de sofisticación al diseño resistente. Gracias al nuevo estilo frontal, Nissan Frontier es única y fácilmente reconocible. En la parte trasera, las luces traseras LED con detalles cromados brillantes entre sí brindan una apariencia impresionante. Este aumento de brillo crea otra capa de seguridad para los clientes que conducen de noche.

En el interior, Nissan Frontier 2021 presenta una insonorización significativamente mejorada, gracias a la mayor cantidad de aislamiento acústico y al parabrisas y ventanas delanteras laminados, lo que reduce aún más el estrés tanto para el conductor como para el pasajero. Además, el interior de la camioneta ahora es más ergonómico y está orientado al conductor. Esto incluye un nuevo volante Nissan y un estilo mejorado del panel de instrumentos que destaca la pantalla de navegación de 8 pulgadas y una pantalla TFT de 7 pulgadas de mayor resolución.

Los asientos traseros se volvieron aún más cómodos para los pasajeros, con mejoras en los cojines de los asientos y las formas del respaldo. Para mayor comodidad, los pasajeros de la parte trasera ahora también pueden utilizar el nuevo apoyabrazos trasero con portavasos integrados para almacenar bebidas o teléfonos inteligentes.

El nuevo grado PRO-4X viene con su propio estilo distintivo y atlético con un emblema negro Nissan, un nuevo parachoques delantero y parrilla negra, manijas de las puertas, rieles de techo y estribos acentuados por rines negros de 17 pulgadas y neumáticos todoterreno. La línea PRO-4X también usa un color rojo-anaranjado característico de Nissan con el emblema negro, así como otros acentos anaranjados dentro y fuera del automóvil, con un tinte que está inspirado en el color del magma.

Nissan Frontier estará disponible en siete colores exteriores, con dos nuevos colores (naranja cobrizo y exclusivo para PRO-4X:gris volcánico) disponibles en todos los mercados con interior de tela o piel en color negro (las opciones variarán según el mercado).

Una nueva era de resistencia, tecnología y tranquilidad

La nueva camioneta regresa con la mejor tecnología de su clase a través de Nissan Intelligent Mobility, lo que la convierte en una Nissan Frontier más avanzada de la historia. Estas tecnologías crean un escudo de seguridad de 360 ​​grados para el vehículo, lo que ayuda a proteger al conductor y a los pasajeros de posibles riesgos y brinda tranquilidad. La integración de estas tecnologías proporciona niveles superiores de comodidad, seguridad y conveniencia, lo que permite a los clientes sentirse seguros al usar su vehículo tanto para trabajar como para divertirse.

Entre estos sistemas se encuentra la Alerta inteligente de colisión frontal (Intelligent Forward Collision Warning), que monitorea dos vehículos adelante, así como el vehículo directamente de frente para reducir el riesgo de accidentes con múltiples autos. El frenado de emergencia inteligente (Intelligent Emergency Braking), que está diseñado para frenar automáticamente y reducir el riesgo de una colisión, reduce el estrés de conducir en el tráfico o en calles concurridas.

Durante viajes largos por carretera o después de un duro día de trabajo, la seguridad y la comodidad de conducción se vuelven más importantes que nunca y se han mejorado a través de una serie de características en la camioneta. Estos incluyen al Monitor Inteligente de alerta al conductor, que solicita a los conductores para tomar descansos a través de alertas visuales y auditivas cuando se detectan cambios en el estilo de conducción o el comportamiento de la dirección.

Esto está respaldado por la Alerta de cambio de carril (Lane Departure Warning), que advierte a los conductores si comienzan a desviarse fuera de su carril. Para un impulso adicional de confianza, los conductores pueden contar con la Alerta de punto ciego (Blind Spot Warning) para evitar chocar con otros vehículos dentro del área de punto ciego.

Además de la seguridad de la camioneta, se encuentra el Monitor inteligente de visión periférica (Intelligent Around View Monitor) -Monitor Inteligente de visión periférica con detección de objetos en movimiento-, que utiliza cuatro cámaras montadas para ayudar a los conductores a notar a las personas y los automóviles que rodean y se acercan al vehículo.

Esto permite maniobrar más fácilmente al realizar tareas como el estacionamiento en paralelo. Por primera vez, el sistema también cuenta con un monitor todoterreno, diseñado para confirmar los obstáculos circundantes a bajas velocidades cuando se conduce en las cuatro ruedas, lo que permite a los entusiastas enfrentarse a los terrenos más difíciles con confianza.

Por último, la alerta de tráfico cruzado trasero (Rear Cross Traffic Alert) reduce el estrés que conlleva la visibilidad limitada al salir en reversa de un lugar de estacionamiento. La función monitorea la parte trasera del vehículo y advierte al conductor si otro vehículo u objeto se acerca por cualquier lado.

Para satisfacer las crecientes necesidades de estilos de vida conectados, la camioneta ahora está equipada con un nuevo sistema de infoentretenimiento en el vehículo con Nissan Connect.

Este sistema permite a los clientes conectar sin problemas su teléfono inteligente a la camioneta para habilitar funciones convenientes como transmisión de audio por Bluetooth, reconocimiento de voz y navegación.

Para mejorar aún más la comodidad tanto para los conductores como para los pasajeros, Nissan Frontier ahora tiene múltiples puertos USB en todo el vehículo para cargar dispositivos y garantizar la conectividad continua, incluso en viajes más largos. Como respuesta a los comentarios de los clientes, la nueva camioneta ahora lleva un puerto USB tipo "C" en la consola.

La pick up también cuenta con nuevas características automáticas de seguridad y conveniencia, como un limpiaparabrisas con sensor de lluvia con ajuste de velocidad de limpieza, que permite al conductor mantener ambas manos en el volante sin tener que preocuparse por la disminución de la visibilidad, y una cerradura de puerta con sensor de velocidad.

Nissan Frontier también está equipado con un espejo plegable automático para que puedas estacionarte de forma más sencilla y sirven como un recordatorio fácilmente visible de cuando el vehículo está bloqueado o desbloqueado.

Funcionalidad mejorada

El ADN de Nissan Frontier permanece con opciones de tren motriz transferidas junto con una suspensión especialmente ajustada y nuevas características de camioneta que agregan usabilidad y versatilidad.

Un eje trasero reforzado y un incrementa a la altura de la caja que hacen del vehículo el mejor socio en el lugar de trabajo, lista para enfrentar más desafíos y al mismo tiempo ofrecer un espacio y comodidad óptimos. Un escalón integrado en la nueva defensa trasera facilita el acceso a la caja y reduce la fatiga causada por cargas y descargas repetidas. Además, la caja está equipada con un gancho de amarre tipo solapa para asegurar objetos grandes y pequeños, lo que facilita la carga y descarga sin interferencias.

Para los clientes de pick ups, una de las cualidades más esenciales es la carga útil, y los ingenieros de Nissan trabajaron arduamente para aumentarla, entregando una capacidad líder en el segmento.

Cuando está en el modo de tracción en las cuatro ruedas, Nissan Frontier activa su sistema de diferencial de deslizamiento limitado de freno activo (ABLS), que administra la entrega de potencia y el frenado de las ruedas entre los ejes delantero y trasero y entre la izquierda y la derecha del vehículo, según tracción y velocidad.

Al trabajar con el sistema de control dinámico del vehículo (VDC) y los frenos ABS, este sistema permite a los conductores tener más confianza y seguridad cuando remolcan cargas útiles grandes y conducen por terrenos embarrados con menos aceleración y operación de frenos.

Disponible en todos los mercados, el sistema de control de oscilación del remolque ayuda al vehículo a mantener una posición estable en la carretera al llevar un remolque.