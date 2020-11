Daimler Trucks México dona insumos médicos para apoyar a hospitales públicos en la lucha del COVID-19

Ciudad de México. La pandemia provocada por el virus del COVID-19 ha generado que los hospitales en toda la República Mexicana se movilicen para atender a la mayor cantidad de personas y ayudarles a recuperarse, sin embargo, estas instituciones también necesitan apoyo para poder seguir haciendo su labor.

Por esta razón, Daimler Trucks México realizó una donación de insumos médicos a hospitales públicos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hospitales beneficiados se encuentran localizados en Aguascalientes y Saltillo, localidades que fueron determinadas con base en las prioridades documentadas por Fundación IMSS A.C., que es una asociación que tiene como objetivo la investigación en salud y del desarrollo social, encaminada a mejorar la calidad de vida y atención de los derechohabientes y sus familias.

En total este apoyo beneficiará aproximadamente a 360 personas de los hospitales: Hospital General De Zona No. 3 Jesús María; Hospital General de Zona No. 1 en Aguascalientes; Hospital General de Zona No. 1 en Saltillo, y el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Saltillo.

Cabe mencionar que este apoyo tiene como uno de sus objetivos velar por la salud del personal responsable en la atención, diagnóstico y tratamiento de los casos de infección por el COVID-19 que han afectado a la población mexicana, por lo que es importante también cuidar al personal médico, ante esto la fundación actúa como un aliado de valor, puesto que conoce de primera mano las necesidades que se requieren para enfrentar esta crisis sanitaria.

“Como miembros de esta comunidad tenemos la responsabilidad de involucrarnos en los aspectos que le aquejan, Daimler, a través del área de sostenibilidad y responsabilidad social, continuamente busca acciones de colaboración. En estos momentos, es importante desarrollar soluciones que permitan enfrentar la problemática sanitaria, primordialmente desde una perspectiva enfocada a la preservación de la vida del personal médico, es por ello que, mediante la donación de insumos de protección, buscaremos cuidar su salud e integridad, para que juntos podamos combatir esta pandemia”, Flavio Rivera, presidente y director general en Daimler Vehículos Comerciales de México