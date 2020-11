Lincoln promueve el arte local mexicano

Ciudad de México. Viajar sin duda es uno de los más grandes placeres de la vida, ya que te permite conocer, descubrir y conectarte a distintos niveles con el lugar que visitas y, sobre todo, con su gente. En la actualidad, vivir estos momentos es algo indescriptible, te permiten valorar aún más cada detalle de los diferentes lugares que, debido a la pandemia y la cuarentena, la industria turística se enfrenta a un reto. Por esta razón, Lincoln México junto a las iniciativas “Vive México” y “Tejiendo México” buscan impulsar y reactivar la economía del país visitando algunos estados de la República Mexicana que se distinguen por ser inigualables y dando a conocer las artesanías que realizan artistas de cada lugar, sin salir de casa.

El turismo es una de las industrias de mayor relevancia a nivel global. De acuerdo con cifras del Inegi, el 1.5 por ciento de los establecimientos hoteleros aportan 52.2 por ciento del valor agregado, por lo que la relevancia del turismo como actividad económica la evidencian, además de los números absolutos sobre el empleo, las tasas de crecimiento en el número de negocios y en el número de plazas que anualmente se abren.

Vacacionar es algo que todas las personas disfrutan y utilizan para desconectarse con su rutina diaria, pero ¿qué pasa si quieres conocer más allá de lo “tradicional” y experimentar lo que los habitantes locales hacen en su día a día? Actualmente, un concepto que está retomando cada vez más fuerza es el de viajar como local o en inglés “travel like a local” en donde se disfruta de lugares, comidas y experiencias que un habitante del lugar vive y disfruta diariamente; es así como Lincoln se adentra en las entrañas de estados como Puebla y Oaxaca para mostrar al mundo la belleza de sus culturas plasmadas en telares exclusivos.

En la actualidad, pareciera que el mundo se mueve más rápido de lo normal. Por ello Lincoln, en su búsqueda por crear experiencias únicas tanto en los viajes que se hacen en carretera como en la vida diaria, va más allá de crear solo vehículos; construye momentos que satisfagan todos los sentidos mediante la música, el arte y la gastronomía; quedándose grabados en la memoria y a través de iniciativas como “Vive México” y “Tejiendo México” se reafirma el compromiso y apoyo al turismo mexicano, aun estando en casa.

“Vive México” tiene como objetivo reactivar la economía promoviendo lo mejor de dos estados de la República Mexicana: Puebla y Oaxaca, a través de una ruta de viaje en la que participaron Luisa Serna, creadora y curadora de contenidos y Abelardo Marcondes, CEO y Director General de Grupo LBN, LuxuryLab Global, No Name, Instituto LuxuryLab, Glits y The Next Day.

Conocida como “el relicario de América”, Puebla fue la primera ciudad construida en este continente con la idea de crear un lugar perfecto en su trazo. Por su parte, Oaxaca y su diversidad en sabores, colores, e historia en cada rincón, la han convertido en un escenario icónico, símbolo nacional de cultura y tradición. Ambas ciudades se convirtieron en seductores destinos en donde Luisa y Abel visitaron lugares emblemáticos en los que se vive una parte del gran legado histórico de la gastronomía, arte, arquitectura y artesanías de estos estados.

Por otro lado, “Tejiendo México” dará a conocer historias de maestros artesanos de Oaxaca especializados en la textilería tradicional, mientras la fotógrafa y curadora Marcella Echavarria, en colaboración con fotógrafos locales de dicho estado compartirán las técnicas, materiales y el detrás de bambalinas de cada obra. La finalidad de este proyecto es impulsar el talento local, promoviendo la compra de artesanías hechas por mexicanos y reforzar la importancia de la tradición local mexicana vinculada al textil patrimonial.

“Sabemos que la pandemia ha sido un parteaguas en la forma en como vivimos e incluso en como disfrutamos de lugares paradisiacos. Para Lincoln México, apoyar este tipo de iniciativas a favor del turismo, en donde los pilares son experiencias gastronómicas, artísticas y musicales, nos llena de orgullo, ya que nos permite formar parte y dar un poco a cambio de lo mucho que nuestro país nos regala en su belleza, en compañía de nuestro vehículo insignia Aviator Grand Touring, la SUV coprotagonista de ambas historias, permitiendo recorrer más kilómetros sin detenernos”, comentó Rosángela Guerra, directora de Lincoln México.