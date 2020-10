Land Rover Defender 2021: El rey de los todoterreno se renueva

Ciudad de México. Se ha reinventado por completo el 4x4 más emblemático del mundo, y en el marco de su 70 años de vida, el Land Rover Defender 2021 presume una imagen más poderoso, mayor lujo y tecnología que le confieren nuevos estándares de resistencia y capacidad dentro y fuera del asfalto.

Raúl Peñafiel, Director General, Erika De Witt, directora de marca y Jorge Ocampo, director de servicio al cliente de Jaguar Land Rover México explicaron que la nueva generación de este SUV Premium se ha transformado en su totalidad, apostando a tecnología del siglo XXI orientadas no sólo al confort y seguridad, sino también a brindarle una capacidades todoterreno sobresalientes.

A lo largo de siete décadas de ser pioneros en innovación, Land Rover se ha ganado un lugar único en los corazones de los exploradores, las asociaciones humanitarias y las familias aventureras de todo el mundo. Probado en los entornos más duros de la tierra, el nuevo Defender mantiene esta herencia.

“Estamos muy emocionados de presentar oficialmente el nuevo Land Rover Defender en México, un indiscutible ícono reinventado para el siglo XXI. Los apasionados del Defender original encontrarán distintivas características exteriores que los remontará a las raíces del legendario 4x4 y descubrirán el avance tecnológico, conectividad y comodidades modernas del nuevo Defender, sin olvidar su durabilidad distintiva”, señalo Raúl Peñafiel.

Diseño cargado de emociones

Una silueta distintiva hace que el nuevo Defender sea reconocible al instante. Los diseñadores de Land Rover volvieron a concebir las conocidas marcas comerciales de Defender para el siglo XXI, dando al nuevo 4x4 una posición vertical decidida y ventanas en el techo, al tiempo que conservan la puerta trasera con bisagras laterales y la rueda de repuesto montada externamente que hacen que el original sea tan identificable.

Gerry McGovern, Director Creativo de la firma inglesa, dijo: “El nuevo Defender es respetuoso con su pasado, pero no se deja llevar por eso. Este es un nuevo Defender para una nueva era. Su personalidad única se ve acentuada por su silueta distintiva y sus proporciones óptimas, que lo hacen altamente deseable y muy capaz: Un 4x4 visualmente atractivo que lleva su integridad de diseño e ingeniería con un compromiso inquebrantable ".

La personalidad del Defender original ha sido adoptada en su interior, donde se han expuesto elementos estructurales y fijaciones generalmente ocultos a la vista, con énfasis en la simplicidad y practicidad. Las características innovadoras incluyen una palanca de cambios montada en el tablero para acomodar un asiento flexible en el centro delantero opcional, que proporciona tres asientos en el frente como los primeros Land Rover.

Como resultado, el Defender 110 ofrece cinco, seis o 5 + 2 configuraciones de asientos, con un espacio de carga detrás de los asientos de la segunda fila de hasta 1,075 litros y hasta 2,380 litros cuando la segunda fila está plegada. El Defender 90 podrá acomodar a seis ocupantes.

Las características fáciles de usar incluyen toques prácticos e innovaciones tecnológicas avanzadas. Los pisos de goma duraderos evitan los derrames en las aventuras diarias y expediciones únicas en la vida, proporcionando interior limpio. Un techo de tela plegable opcional de longitud completa proporciona una sensación de parte superior abierta.

También permite que los pasajeros en los asientos de la segunda fila del Defender 110 se pongan de pie cuando estén estacionados para proporcionar la experiencia completa de safari.

Erika De Witt, Directora de Marca de Jaguar Land Rover México, destacó “El nuevo Defender completa la dinastía Land Rover y establece una categoría única. Ninguna otra familia de vehículos utilitarios puede igualar su combinación de capacidad, durabilidad, practicidad y calidad superior. El modelo 110 es solo el comienzo de esta familia de los 4x4 más capaces y resistentes del mundo y muy pronto llegará el Defender 90”.

Tecnología del siglo XXI

El nuevo Defender es tan tecnológicamente avanzado como duradero. Presenta el nuevo sistema de Info entretenimiento Pivi Pro de Land Rover. La pantalla táctil de próxima generación es intuitiva y fácil de usar, requiere pocas entradas para realizar tareas de uso frecuente, mientras que su diseño siempre activo garantiza respuestas casi instantáneas.

Además, el nuevo Defender lleva la tecnología software por aire (SOTA por sus siglas en inglés) a un nuevo nivel, con 14 módulos individuales capaces de recibir actualizaciones remotas. Al descargar datos mientras los clientes duermen en su hogar o en lugares remotos, el nuevo Defender mejorará con la edad: A medida que las actualizaciones electrónicas caen en cascada al vehículo de inmediato, sin demora y sin necesidad de visitar un distribuidor de Land Rover.

Personalizado para tu mundo

El nuevo Defender está disponible en diseño de carrocería 110 con la opción de cinco, seis o 5 + 2 asientos. La gama de modelos comprende Defender, First Edition y el tope de gama Defender X, así como paquetes de especificaciones estándar, S, SE y HSE. Los clientes podrán personalizar su vehículo de más formas que cualquier Land Rover anterior con cuatro paquetes de accesorios. Los paquetes Explorer, Adventure, Country y Urban le otorgan a Defender un personaje distinto con una gama especialmente seleccionada de mejoras. El exclusivo modelo First Edition presenta una especificación única y estará disponible durante el primer año de producción.

Los clientes también podrán optar por una nueva película protectora satinada para hacer que la pintura exterior sea aún más duradera. El vinil ayuda a proteger contra todo, desde raspaduras de estacionamiento hasta rayaduras y estará disponible como una opción de fábrica con los colores Indus Silver, Gondwana Stone y Pangea Green, proporcionando un acabado contemporáneo único ya que protege la pintura del nuevo Defender.

Además de los paquetes de accesorios, del nuevo Defender están disponible con la más amplia variedad de accesorios individuales jamás ensamblados para un nuevo Land Rover, con todo, desde un cabrestante eléctrico de control remoto, carpa de techo y toldos inflables impermeables hasta sistemas de barras de remolque más convencionales y barras de techo.

Parte de las novedades que incluyen este 4x4 es la posibilidad de personalizarlo para el mundo de cada cliente, es el Land Rover con más accesorios, con 170 artículos individuales disponibles, junto con cuatro paquetes de accesorios

(Expedition, Adventure, Country y Urban) que le dan al nuevo Defender una personalidad única.

Los clientes pueden optar por la innovadora gama de accesorios exteriores del Defender, que incluyen portaequipajes para deportes acuáticos, rieles para el techo para aprovechar al máximo la impresionante carga dinámica máxima de 168 kg, también se pueden incluir un porta equipaje de montaje lateral exterior y una escalera de techo desplegable, hechos para cada gusto y estilo de vida”.

Colección Above and Beyond

El potencial para personalizar Defender se extiende más allá del vehículo en sí, ya que los clientes también pueden comprar en la nueva colección Above and Beyond, una colección de 24 piezas diseñada y desarrollada en colaboración con Musto. La gama de indumentaria, equipamiento técnico y accesorios de alto rendimiento para exteriores ofrece la misma resistencia que el famoso todoterreno y presenta todo, desde una chamarra híbrida, que se transforma sin esfuerzo en un chaleco con tecnología de cremallera Quickburst, hasta un cinturón con una resistencia a la tracción de 6,000 kg.

También está disponible una selección de paquetes de estilo de vida que reflejan los disponibles para el nuevo Defender, agrupando un kit especialmente elegido que se adapta a la vida en el campo, la vida en la ciudad, la aventura al aire libre y la exploración, respectivamente.

Jorge Ocampo, director de servicio al cliente de Jaguar Land Rover México, dijo: “Sabemos que nuestros clientes son especiales y buscan que su experiencia sea única; es por ello que gracias a Land Rover Care, no tendrán que preocuparse del costo de mantenimiento durante los 5 primeros años de vida del vehículo, con la seguridad de tener su Defender con piezas y partes originales en cualquiera de los concesionarios autorizados de la red Land Rover en México”.

Estructura fuerte y resistente

Para conservar la famosa silueta del Defender, adaptarse a una familia de diseños de carrocería y admitir la última gama de trenes de potencia electrificados, Land Rover desarrolló la nueva plataforma D7x totalmente de aluminio. Tiene la combinación única de practicidad, flexibilidad y capacidad que se espera de un 4x4 que lleva el nombre de Defender y no comparte un solo panel de carrocería con otro modelo Land Rover. Este compromiso con la integridad de la ingeniería significa que el Defender tiene su propia línea de ensamblaje de carrocerías en la nueva planta de fabricación en Nitra, Eslovaquia.

El aumento de la posición de la carrocería en 20 mm en comparación con la gama existente de SUV grandes de la marca y la reubicación de elementos, incluida la batería y los circuitos de refrigeración, ha permitido a los ingenieros de Land Rover ofrecer fascias delanteras y traseras ultracortas, que garantizan ángulos de aproximación y salida impresionantes. Con una distancia entre ejes de 3.022 mm (99 mm más largo que un Discovery), el 110 tiene un ángulo ventral de 28 grados (31 grados para el 90), lo que garantiza una excelente geometría todoterreno.

La fascia trasera corta, la misma para ambos diseños de carrocería, es posible al montar la rueda de repuesto externamente, en lugar de integrarla debajo del piso, donde se puede acceder fácilmente fuera de la carretera, y la característica puerta trasera con bisagras laterales está diseñada para adaptarse a cualquiera de las combinaciones de ruedas y neumáticos disponibles.

La nueva arquitectura D7x diseñada específicamente por Land Rover se basa en una construcción monocasco de aluminio liviana para crear la estructura de carrocería más rígida que el constructor inglés haya producido. Es tres veces más rígido que los diseños tradicionales de carrocería sobre el chasis, brinda los cimientos perfectos para la suspensión neumática o helicoidal totalmente independiente y es compatible con los últimos trenes de fuerza electrificados.

El nuevo Defender ha pasado por más de 62,000 pruebas de aprobación de ingeniería, mientras que la arquitectura del chasis y la carrocería se han diseñado para resistir el procedimiento de prueba de eventos extremos de Land Rover: impactos repetidos y sostenidos, más allá del estándar normal para SUVs y automóviles de pasajeros.

Durante las pruebas de desarrollo, los modelos prototipo han cubierto millones de kilómetros en algunos de los entornos más duros de la tierra, que van desde el calor de 50 grados del desierto y el frío por debajo de los 40 grados del ártico hasta altitudes de 10,000 pies en las Montañas Rocosas en Colorado.

Algunos sitios donde fue probado el nuevo Defender fueron en: Las temperaturas abrasadoras de Death Valley en los Estados Unidos, el frío gélido de Arjeplog en el

Círculo Polar Ártico y el duro circuito de Nürburgring en Alemania, así como las llanuras de Kenia.

Un experto de primera clase dentro y fuera de la carretera

La tracción total permanente y la caja de cambios automática con reductora en el diferencial central y el diferencial trasero de bloqueo activo opcional aseguran que tiene todo el hardware necesario para sobresalir en la arena suave del desierto, la tundra helada del Ártico y en todas partes.

La respuesta del Terrain Response se estrena en el nuevo Defender, lo que permite a los todoterrenos experimentados ajustar la configuración individual del vehículo para adaptarse perfectamente a las condiciones, mientras que los conductores inexpertos pueden permitir que el sistema detecte la configuración del vehículo más adecuada para el terreno, utilizando la función automática inteligente.

La nueva arquitectura de la carrocería proporciona una distancia al suelo de 291mm y una geometría todoterreno de clase mundial, lo que proporciona los ángulos de aproximación, ruptura y salida del Defender 110 en: 38, 28 y 40 grados (altura todoterreno) respectivamente. Su profundidad máxima de vadeo de 900 mm está respaldada por un nuevo programa de vadeo en el sistema Terrain Response 2, que garantiza que los conductores puedan vadear en aguas profundas con total confianza.

En tierra firme, la tecnología avanzada ClearSight Ground View de Land Rover ayuda a los conductores a aprovechar al máximo la capacidad de conquista de Defender al mostrar el área generalmente oculta por el cofre, directamente delante de las ruedas delanteras, en la pantalla táctil central.

Como resultado, el nuevo Defender redefine la amplitud de capacidades, elevando el vehículo tanto para la robustez como para la comodidad en carretera. Puede circular en calles altamente transitadas de la ciudad tan fácilmente como escalar montañas, cruzar desiertos y resistir temperaturas heladas. Su manejo cuidadosamente pulido ofrece una conducción gratificante y una comodidad de larga distancia de primera clase en todos los terrenos.

Potencia y eficiencia

En el lanzamiento, el Land Rover Defender cuenta con un motor a gasolina P400 de seis cilindros en línea, con tecnología eficiente de vehículos eléctricos Mild-Hybrid, potencia de 400 Hp y torque de 406 lb/pie. Acopla una transmisión automática de 8 velocidades.

Las soluciones de ingeniería innovadoras respaldan la conducción eficiente, incluida una parte inferior plana que optimiza el rendimiento aerodinámico (tan bajo como 0.38Cd) y protege la parte inferior del vehículo.

Chasis sofisticado

La carrocería monocasco desarrollada para el nuevo Defender es la carrocería de aluminio más rígida que Land Rover ha producido y capaz de soportar 6,5 toneladas de carga. Esta estructura fuerte y rígida proporciona las bases perfectas para el avanzado chasis totalmente independiente del 4x4. La sofisticada suspensión delantera de doble horquilla y el eslabón trasero integral optimizan el rendimiento todoterreno al tiempo que ofrecen una excelente dinámica de manejo y vienen con una opción de suspensión helicoidal o suspensión neumática electrónica.

El diseño familiar de la suspensión utiliza componentes completamente nuevos para brindar una durabilidad de clase mundial con nuevos bastidores auxiliares de acero, juntas esféricas mejoradas y casquillos diseñados para resistir impactos todoterreno severos; las ruedas pueden soportar hasta siete toneladas de carga vertical en la carrocería. Como resultado, el nuevo Defender ofrece una amplitud de capacidad incomparable, combinando comodidad de crucero para recorridos largos y características de manejo gratificantes con respuestas inmediatas y un desempeño todoterreno incomparable.

Adaptive Dynamics está disponible con suspensión neumática electrónica, lo que permite a los clientes ajustar las características de conducción. Los amortiguadores adaptativos del sistema monitorean los movimientos del cuerpo hasta 500 veces por segundo y responden casi instantáneamente para optimizar el control y la comodidad.

La introducción de la suspensión neumática ayuda a transformar el manejo en carretera del 4x4 y es compatible con su capacidad todoterreno, proporcionando una elevación de altura todoterreno de 75 mm y una comodidad de conducción suprema en todas las superficies. Una elevación adicional de 70 mm significa que el sistema de aire puede elevar el cuerpo en un máximo de 145 mm cuando sea necesario, mientras que Elegant Arrival baja automáticamente el cuerpo en 40 mm para facilitar el acceso.

El nuevo Defender, inspirador de confianza y firme, se destaca fuera de la carretera, donde su articulación de suspensión máxima de 500 mm resalta. Puede abordar pendientes laterales de 45 grados e inclinaciones de 45 grados con la compostura habitual, pero la mayor transformación se produce en el camino, donde el nuevo Defender es atractivo y ágil.

La tracción total permanente y la caja de cambios automática de dos velocidades, el diferencial central y el diferencial trasero con bloqueo activo opcional garantizan que tenga todo el hardware necesario para sobresalir en la arena suave del desierto, la tundra helada del ártico y en cualquier lugar.

Terrain Response configurable

Land Rover ha introducido una serie de tecnologías para ayudar a brindar la capacidad que los clientes esperan de un Defender, incluida la última generación de su sistema patentado Terrain Response. La tecnología configurable Terrain Response permite a los conductores utilizar la pantalla táctil del nuevo sistema de infoentretenimiento Pivi Pro para ajustar cada aspecto del vehículo y se adapte a su entorno preciso.

En el Defender original, los conductores podían bloquear el diferencial central manualmente usando el selector de marchas. En el nuevo Defender, los conductores pueden evitar el deslizamiento del eje transversal usando las opciones Center Slip Limited y Center and Rear Slip Limited en el controlador central de la pantalla táctil. Además, hay una opción de tres configuraciones para la respuesta del acelerador y la caja de cambios, la dirección y el control de tracción, lo que permite a los todoterreno experimentados y a los novatos adaptar la configuración del vehículo a sus necesidades. El sistema permite guardar cuatro perfiles individuales, por lo que diferentes controladores pueden activar rápidamente sus configuraciones preferidas.

Alternativamente, la función automática inteligente de Terrain Response 2 puede reconocer la superficie y configurar el vehículo de manera adecuada sin que el conductor lo haga.

El Defender también es el primer Land Rover que presenta un programa de vadeo dentro del menú Terrain Response 2. La nueva configuración suaviza automáticamente la respuesta del acelerador, configura la calefacción y la ventilación para recircular el aire de la cabina, bloquea la línea de transmisión y ajusta la altura de manejo a su configuración todoterreno mientras activa la pantalla Wade Sensing en el sistema de infoentretenimiento. Esto permite a los conductores ver la profundidad del agua circundante y proporciona la máxima confianza al vadear en aguas profundas, lo que permite a los conductores aprovechar al máximo la profundidad de vadeo máxima de 900 mm del nuevo Defender de clase mundial.

Las tecnologías avanzadas del sistema All-Terrain Progress Control y ClearSight Ground View también son compatibles con los conductores en situaciones extremas fuera de la carretera, eliminando el estrés de mantener una velocidad de rastreo baja y mostrando el área oculta directamente en frente del vehículo usando la pantalla táctil central.

El nuevo Land Rover Defender se encuentra a la venta en México en todos los concesionarios de la marca a nivel nacional en las siguientes versiones y precios: