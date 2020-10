MG Motor llega a México con los modelos MG5, MGHS y MGZS

Ciudad de México. La firma inglesa MG Motor arranca operaciones formalmente en nuestro país, pero ahora no lo hace a través de un importador, sino de forma directa como filial del gigante automotriz Shanghai Automobile Group, Co. Ltd (SAIC Motor, propietario de la marca británica), y lanza al mercado el sedán MG5, la SUV MGHS y el Crossover MG ZS, con los cuales buscan penetrar en dos de los segmentos más relevantes del mercado: El de pasajeros y SUVs que representan el 54% y el 21% de participación del mercado automotriz nacional, respectivamente.

La llegada a México de MG forma parte del enfoque de crecimiento global de la marca, prestando especial atención a las tendencias que la industria automotriz mexicana ha mostrado en los últimos años, a pesar de la contingencia sanitaria que ha golpeado en varios sentidos al sector.

Zhang Wei, presidente y director general de SAIC y MG Motor en nuestro país destacó la importancia que tiene para la firma china competir en el mercado mexicano, el cual es clave en la estrategia de crecimiento internacional de la empresa, para lo cual ha desarrollado una estrategia de negocios de largo plazo.

“Nuestra visión de crecimiento en el mercado mexicano contempla traer modelos que signifiquen un cambio en el segmento por tecnología, diseño y desempeño. Son el primer paso hacia nuestro lanzamiento oficial para 2021, que lograremos gracias a una sólida relación con México y al enfoque de calidad y experiencia del cliente que brindarán nuestros productos y servicios para ganarnos la confianza de los clientes”, enfatizó el directivo.

Como parte de la estrategia de posicionamiento de marca, explicó Diana Rodríguez, directora de mercadotecnia y comunicación de SAIC Motor México, señaló que el equipo de MG centrará su comunicación en 4 pilares clave: Calidad, deportividad, diseño y por supuesto tecnología.

Con una trayectoria de más de noventa años en la industria, MG es una de las marcas con mayor prestigio e historia en la industria automotriz desde 1924, en el 2007 se reinventa al formar parte de SAIC Motor, quien inyecta al ADN británico lo mejor en tecnología, innovación y vanguardia asiática, para ofrecer la mejor calidad, y performance de ambos continentes con productos que se adaptan, entienden y satisfacen las necesidades en los 61 mercados donde MG tiene presencia.

Estrategia para México

José Ángel Sánchez Muñoz, director de ventas y desarrollo de distribuidores de SAIC y MG Motor México, explicó en entrevista que la firma inglesa ofrecerá en nuestro país tres modelos: El sedán MG5, la SUV MGHS y el Crossover MG ZS, los cuales serán comercializados a través de una red de distribuidores propia de la marca. En la primera fase han comenzado a operar 6 concesionarios en la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León, hacia finales del presente año el objetivo es contar con 17 agencias en todo el territorio nacional.

Además, el compromiso con la calidad posventa viene bajo el nombre de MGCARE. Una filosofía que irá más allá del servicio tradicional para ofrecer una experiencia centrada en el bienestar del cliente.

Es en este sentido; la marca proporcionará una garantía de 7 años y asistencia en carretera de 7 años que reiteran la confianza y la calidad de los modelos MG. Sin embargo, como parte de la estrategia de lanzamiento, los vehículos MG 2020 contarán con los primeros 7 servicios de mantenimiento sin costo. Es decir, 3,5 años de mantenimiento incluidos. Un atributo que sin duda sólo ofrecen las marcas Premium.

Como parte del ADN tecnológico y la digitalización global también será parte de la experiencia al cliente, y en su sitio oficial MG ofrecerá una experiencia de compra inmersiva, diseñada en torno a las necesidades de sus compradores, siendo práctica, eficiente, simple y segura.

Todo ello respaldado en una oferta comercial de 5,5 % Tasa y 0% de comisión de apertura, apoyado en su principal brazo financiero: Banorte, con quien MG impulsará planes de financiamiento competitivos y una gran experiencia para el cliente a través de la figura de MG Financial. Services.

El director ejecutivo de Crédito Automotriz de Banorte, Nicolás Ivandic, destacó que la decisión de formar esta alianza con MG Motor compromete a llevar su servicio a un nuevo nivel, lo que permitirá al banco consolidarse como uno de los principales aliados de una marca global. centrado en la calidad.

Nuevos modelos para el 2021 y versiones eléctricas e híbridas

Los directivos de la marca señalaron que los planes de MG en México son sólidos y a largo plazo, y para el 2021 expandirá su portafolio de productos con la incorporación de nuevos modelos orientados a los segmentos de pasajeros, SUVs, MPV y lujo.

Una parte crucial de la visión de futuro de MG: tecnología híbrida y eléctrica. Con el ZS eléctrico mostrado, se enfatizan las fortalezas que la marca tiene en este ámbito desde hace varios años, y que hoy ya son una realidad en muchos países del mundo, y que en México llegarán próximamente.

Entre estos destaca el ZS eléctrico, un SUV compacto de 143 Hp con batería de 44.5 kWh y autonomía entre 262 y 371 kilómetros que llegará a México en el transcurso del próximo año.

MG5

Se trata de un sedán subcompacto que rivalizará con el Chevrolet Onix, Nissan Versa y KIA Rio entre otros. Cuenta con un diseño elegante, rendimiento estupendo rendimiento de combustible y una de las tecnologías automovilísticas más vanguardistas en su segmento. La potencia esta a cargo de un motor de 113 Hp y transmisión manual o automática CVT.

Gracias a su diseño y tecnología innovadora, ofrece una experiencia de conducción agradable y gratificante, tanto para el conductor como para sus pasajeros. El MG5 viene con un alto nivel de equipamiento, tanto en seguridad, como en tecnología y sistemas de entretenimiento.

Principales diferenciadores

* De los más amplios del segmento, dado que la distancia entre ejes es de las más grandes en el segmento. (Distancia entre ejes 2.680 mm / Largo 4.601 mm)

* La pantalla táctil de 10.1”, única en su segmento de diseño minimalista, ya que no cuenta con botones.

* Cámara de reversa 360° con tecnología 3D en las versiones tope de gama que lo hacen único en su segmento al permitir visualizar en render 3D todo el entorno, medir espacios en centímetros y maniobrar con mayor seguridad los movimientos.

* Cajuela de gran volumen de carga (512 litros), lo vuelve uno de los más competitivos del segmento.

* 6 bolsas de aire.

Está disponible en las 5 versiones: Style TM (245,900 pesos), Excite TM ($274,900), Elegance TM ($294,900), Excite CVT ($300,900) y Elegance CVT ($319,900).

MG ZS

Es un SUV compacto que rivaliza con el Nissan Kicks y Kia Soul, Seltos, Renault Duster, Suzuki Vitara y Hyundai Creta, entre otros. Estará en prevente durante los meses de octubre y noviembre. Con un diseño atrevido, dinámico y deportivo, la MGZS es ideal para aquellos que buscan nuevas aventuras y experiencias divertidas durante el camino.

MG ZS ofrecerá uno de los quemacocos panorámicos y totalmente eléctrico más grande de su segmento, pantalla táctil de 8 pulgadas y vestiduras de piel desde la versión de entrada.

Con la MG ZS los usuarios podrán disfrutar de gran espacio interior y de un diseño característico británico.

Esta disponible en cuatro versiones: Estilo MT ($285,900 pesos), Estilo AT ($315,900), Excite MT ($350,900), Excite AT ($378,900).

MG HS

Esta camioneta compite directamente con la Honda CR-V, Toyota RAV4 y Kia Sportage. Se caracteriza por su diseño elegante y deportivo, así como por su gran desempeño, seguridad y equipamiento de serie.

La MG HS cuenta con la más alta calidad de materiales y un diseño único con su parrilla frontal “Stardust”, insignia de la marca. Esta disponible en dos motorizaciones turbo de 1.5 o 2.0 litros y potencia de hasta 226 Hp.

Principales diferenciadores

* El motor Turbo 2.0L con 226 Hp, 266 lb/pie torque y su transmisión doble embrague en versión Trophy, que se caracteriza por su gran entrega de poder y refinamiento de marcha.

* La pantalla flotante de 10.1” con tecnología táctil, nos brinda un diseño minimalista ya que no tiene botones, que permite visualizar y ajustar las funciones principales al sistema “MG Connect” con un simple toque

* El tablero de instrumentos digital MG 12.3” en versión Trophy, cambia dependiendo del modo de manejo y te muestra la información más relevante para optimizar las funciones del modelo.

* Ninguna SUV del segmento tiene las dimensiones del quemacocos panorámico de HS.

* Filtro de antipartículas de cabina y purificador de aire Health Air con monitor de partículas en pantalla, que ayuda a purificar la atmosfera dentro de cabina, filtra partículas suspendidas en el aire, permitiendo que viajemos con aire de excelente calidad y tecnología Premium que sólo la HS TROPHY ofrece en su segmento.

* Llave presencial personalizada: La llave de HS contará con un arillo de color que está personalizada al tono de la camioneta. Un detalle único de vinculación con el producto.

Se encuentra disponible en dos versiones y niveles de equipamiento: Excite ($488,900) y Trophy ($549,900).