Normas del autotransporte que se actualizaron este 2020

El Consejo de Mantenimiento y Tecnología de México (CMT) llevó a cabo el webinar denominado “Actualización normativa 2020”, el cual fue impartido por Salvador Saavedra, consejero técnico de la empresa Entorno Industrial. Entre los temas abordados estuvieron, el proceso de aplicación y adecuación de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-012-SCT-2-2017 y NOM-044-SEMARNAT-2017.

La NOM-012-SCT-2-2017 referente a las placas de circulación para dollies, se conoce que la emisión de las mismas sigue pendiente, de acuerdo con Saavedra, la NOM estipula que:

Los dollies con fecha de fabricación posterior al 14 de marzo de 2010 deben contar con el Número de Identificación Vehicular (NIV). Con fecha de fabricación posterior al 1 de diciembre de 2010 deben cumplir con la NOM-035-SCT2-2020 y presentar la constancia de cumplimiento emitido por el fabricante a la declaratoria de cumplimiento emitida por el importador. Ser fabricados por un productor registrado en la base de datos de la DGAF. Para los fabricados antes del 1° de diciembre de 2010, deberán presentarse ante la DGAF para ser verificados en sus especificaciones técnicas y su diseño específico como convertidor. La regla propuesta limita a los de materiales peligrosos.

Y para que se les permita transitar deberá tener instalada la placa de circulación, aunque no se aclara si deberá tener luz en la misma. Además, deberá tener certificado de revisión de condiciones físico-mecánicas y contar con autorización expresa para tránsito en full.

En la misma NOM-012-SCT-2-2017 pero referente al GPS para fulles, de acuerdo con Saavedra, la SCT solicita:

Que el operador reciba alertas desde su base.

Que el conductor reciba alertas al entrar en caminos con menor clasificación cuando no tenga permiso de conectividad.

Cuando circule a una velocidad menor a los 80 km/h.

Que el equipo avise cuando su batería de respaldo está siendo utilizada.

Que almacene información para trasmitirla posteriormente cuando se encuentra fuera de zonas con señal para transmisión.

El uso que la SCT quiere dar a la información del sistema GPS es: Verificar el tránsito en caminos de menor clasificación; que se respeten los límites de velocidad indicada en la NOM-012 y que los vehículos sean llevados a su verificación de NOM-068.

En cuanto a la NOM-044-SEMARNAT-2017 EURO VI-EPA10

Saavedra expuso que el 17 de septiembre en reunión con el COMARNAT, se acordó prorrogar el fin de producción para los vehículos con tecnologías: EPA 07/Euro V hasta que finalice el 2021.

Explicó que la tecnología EPA 04/Euro IV tienen una producción que finalizó el 30 de junio del 2019; la EPA-07/Euro V inició producción el 1° de enero de 2019 y tenía una finalización para el 31 de diciembre del 2020 pero se cambió al 3 de diciembre del 2021; finalmente la EPA-10/Euro VI, inició producción el 1° de enero de 2019 y no tiene fecha para que finalice.

Actualmente se mantiene crítica la disponibilidad del Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), dado que PEMEX indicó que no se podrá surtir a todo el país sino hasta el 2025 y el nuevo cambio para la NOM-044 podría existir si hay cambios en la NOM-016-CRE de combustibles.

NOMs en proceso

El PROY-NOM014-SCT2-2019 dice que las especificaciones técnicas y métodos de prueba de defensas traseras para vehículos con peso bruto vehicular de diseño superior a 4,536 kilogramos.

El Proyecto publicado a consulta pública en el DOF entre el 10 de junio y el 9 de agosto de 2020, sólo tuvo comentarios de la ANPACT, se espera que tenga comentarios en corto plazo y no se ha presentado AIR en la CONAMER, por lo que no se puede publicar como NOM en tanto que no se tenga dictamen de ellos.

La NOM-194-SE-2020 referente a los dispositivos de seguridad de vehículos ligeros, el consejero admitió que llevan 26 reuniones para el proceso de revisión de dicha NOM que incluye a los vehículos con peso bruto vehicular de diseño de hasta 3,857 kg, tanto de pasajeros como de carga.