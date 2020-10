La firma británica MG Motor retorna a México de mano de la china SAIC Motor

Ciudad de México.- Luego de una ausencia de más de 13 años en tierras mexicanas, la firma de origen inglés, MG Motor, retorna a nuestro mercado, pero ahora lo hará a través del consorcio chino Shanghai Automobile Group, Co. Ltd (SAIC Motor), actual propietario de la marca británica. El anuncio oficial se llevará acabo el próximo 21 de octubre, donde se dará a conocer la estrategia comercial, gama de productos y precios que tendrán los modelos MG en México.

Vale la pena señalar que MG fue comercializada en el 2000 en suelo azteca por un importador, no obstante en el 2005 se retiró del mercado nacional, tras declararse en quiebra MG Rover, anterior propietario de la firma. Sin embargo, la historia es distinta ahora, pues el fabricante de origen británico regresa con el apoyo del grupo chino SAIC Motor, empresa ubicada entre las Top 100 en “Global Fortune 500” por séptimo año consecutivo, ocupando el puesto 52 entre las 500 mejores compañías del mundo y la séptima entre las mejores empresas automotrices internacionales en 2020.

Con ingresos operativos por sobre los 122 mil millones de dólares en 2019 y 280 compañías afiliadas, en el 2007, SAIC Motor – el mayor fabricante estatal chino de automóviles – adquiere los derechos de la marca MG Motor en 2007, con el cual comenzó a escribir un nuevo capítulo, teniendo como prioridad la tecnología, estilo y diseño para cumplir con las expectativas de distintos públicos.

Desde entonces el consorcio chino le ha permitido comenzar una nueva etapa de expansión con una oferta de modelos renovada, desarrollada en Reino Unido y fabricada en China, que incluye sedanes, hatchbacks y SUVs.

Este 2020, MG Motor prepara su arribo de nueva cuenta a México, como la unidad de negocio comercial automotriz de SAIC Motor, posicionándose estratégicamente como la única filial de la marca en el continente americano con red de distribuidores propia.

MG Motor, arrancará operaciones oficialmente el próximo 22 de octubre para ofrecer la mejor calidad, tecnología, innovación y performance de Europa y Asia con productos que se adaptan, entienden y satisfacen las necesidades del mercado.

Por el momento, el consorcio chino automotriz no ha dado más detalles sobre los modelos que compondrán la oferta comercial para nuestro país, ni los precios, versiones, equipamiento y características técnicas con los que se ofrecerán, los cuales serán develados en el evento de presentación oficial, no obstante lo que si podemos adelantar es que MG ha sido revitalizada y con un nuevo enfoque orientado a productos más variados destinados al mercado de volumen, y no al Premium como lo estaba anteriormente.

Han pasado más de 90 años desde que Morris Garages marcó su paso por el mundo. Fue en 1924, cuando el pionero del motor británico William Morris funda la fábrica y taller a un lado de su visionario gerente general Cecil Kimber, fundador de MG, quien comenzó modificando carrocerías y dotó motores con prestaciones deportivas para venderlos a un mejor precio. Tiempo después en 1927, Kimber logra desarrollar un automóvil deportivo, con fascinante diseño rupturista y caracteres únicos para la época: MG Midget, el modelo que llevó a la marca a ser reconocida mundialmente por su éxito en ventas e incursión en las carreras.

A partir de entonces, MG ha batido más de 40 récords mundiales de velocidad y ganado numerosos trofeos de categoría mundial, incluido el récord de velocidad como "El coche de carreras más rápido del mundo", "El coche de carreras más vendido" y "Mejor coche de carreras de calidad”.

Llegan los primero MG por el Puerto Lázaro Cárdenas

El pasado 17 de junio la empresa Shanghái Automobile Group (SAIC Motor), realizó por vez primera, la importación de 253 unidades a través del Puerto Lázaro Cárdenas.

Los vehículos de la marca MG, arribaron a este recinto portuario en el buque SIEM Sócrates procedente del Puerto de Manzanillo, Colima; realizando las maniobras en la Terminal Especializada de Autos (TEA), operada por SSA México.