Ford México apuesta por los SUVs y vehículos eléctricos

Ciudad de México. En el marco del 95 aniversario de actividades comerciales de Ford Motor Company en nuestro país, la firma del óvalo azul emprenderá una nueva estrategia comercial enfocada en producir y comercializar una amplia gama de SUVs, pick ups, camiones ligeros y vehículos comerciales, así como híbridos y eléctricos –dejando de lado los sedanes y autos compactos–, la cual estará apuntalada con el lanzamiento de nueve modelos nuevos en los próximos 18 meses.

“Esta ofensiva es un parte aguas para nosotros, y se pondrá en marcha para todo el continente americano con el objetivo de fortalecer nuestra posición en dichos segmentos, que serán nuestras áreas de enfoque de crecimiento en los próximos años, declaró en entrevista exclusiva Lucien Antonio Pinto Aguilar, director de director de ventas y mercadotecnia de Ford México.

Entre los lanzamientos que realizará destacan la nueva generación del pick up Lobo 2021, Ranger Raptor así como el Bronco Sport, Bronco 2/4 puertas y el Mustang Mach-E, entre otros. Con la nueva familia de vehículos Bronco se ofrecerá una amplia gama de versiones para atraer a los clientes de sedanes o autos grandes, la cual estará disponible en nuestro país a finales de este año y en la primavera del 2021.

“México será uno de los países privilegiados que contará con la mayor variedad de la familia Bronco que vamos a comercializar. Dentro del segmento de SUVs, vamos a trabajar en vehículos que nos ayuden a trasladar a los cliente que consumía un auto tipo B o C (mediano a grande que ahora ya no producimos), al segmento de las Sport Utility. Nuestro plan es ofrecer un SUV desde el segmento B, C hasta el D, con el fin de que nuestros clientes actuales de sedanes migren hacia estos vehículos, donde vamos a lanzar siete nuevas camionetas que se sumarán a las que tenemos actualmente”, explicó el directivo.

México piedra angular en la estrategia global de Ford

De acuerdo con el directivo, México representa uno de los centros de desarrollo e ingeniería de producto que cada vez cobra una mayor relevancia para la marca, y prueba de ello es que aquí se contará con la primera planta dedicada a la producción de vehículos 100% eléctricos de Ford para todo el mundo, además de que el Ford Bronco Sport se ensamblará exclusivamente en Hermosillo para todos los mercados internacionales, lo que atraerá nuevos proyectos de fabricación e inversión al país en el futuro.

La producción de ambos vehículos arrancará el próximo mes de octubre, con un volumen superior a 80 mil unidades al año de cada modelo, no obstante este puede variar dependiendo de la demanda global que tengan cada uno.

Tanto el Bronco Sport como el Mustang Mach-E se exportarán en un principio a Canadá y Estados Unidos, y posteriormente se destinarán para abastecer la demanda de América Latina y Europa.

La comercialización, en el caso del Bronco Sport, iniciará en México a finales de este año, mientras que la Bronco de 2 y 4 puertas será en la primavera del 2021, y se ofrecerán con la gama de 200 accesorios para personalizar los vehículos al gusto y necesidades de cada comprador.

Estarán a la venta en tres versiones diferentes. En el caso del Sport contará con dos motorizaciones, un 4 cilindros de 1.5L Ecoboost de 181 Hp 190 lb-pie de torque, y un V6 de 2.0L de 245 Hp y 275 lb-pie de par motor. Ambas motorizaciones estarán acopladas a una transmisión automática de 8 velocidades con paletas de cambio al volante.

Por su parte, la Bronco de 2 y 4 puertas se ofrecerá con mecánicas Ecoboost. Un V6 de 2.7L de 310 Hp y 400 lb-pie de torque, y otro de 2.3L de 270 Hp y 300 lb-pie de torque. La caja será automática de 10 velocidades, hay una versión manual, pero por el tema del COVID-19 la fecha en la que estará disponible en nuestro mercado aún no esta confirmada.

En el caso del eléctrico Mach-E, el directivo destacó que será una de las apuestas más fuertes de la marca, pues la electrificación y las fuentes de propulsión alterna formarán parte vital del nuevo portafolio de productos de Ford para los próximos años.

En México estará disponible en una versión intermedia y la tope de gama a finales del próximo año, o bien principios del 2022, pero eso dependerá mucho de los próximos productos va a estar desarrollando la empresa alrededor del Mach-E, señaló Pinto Aguilar.