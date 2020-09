Detrás del casco no hay género: Majo Rodríguez

Ciudad de México. La Súper Copa 2020 arrancó el 22 y 23 de agosto en el autódromo EcoCentro de Querétaro a puerta cerrada a causas del COVID-19, pues la prioridad de los organizadores es la salud y seguridad de los equipos que forman parte del serial. En la primera fecha contó con la participación de la dupla de Michel Jourdain Jr. y Santos Zanella Sr. de Axalta-Freightliner-Cerveza Serdán, Enrique Baca de Alliance Parts y Majo Rodríguez de Value Parts.

María José Rodríguez es la única mujer en la pista y en la emporada que tendrá su fecha final el 12 y 13 de diciembre en Puebla, de donde ella es originaria. “Majo” conduce el tractocamión número 7 de la marca Freightliner, por lo que en redes sociales se creó el hashtag #TodosConel7, Tiempo de Carrera tuvo la fortuna de conversar con el joven talento que aún tiene muchos sueños por cumplir.

“La competencia inició en febrero en Mérida, pero por la pandemia dejamos la pista durante 5 meses y ahorita retomamos las actividades en pista, estoy muy contenta de retomar actividades”, dijo Rodríguez.

Explicó que en la 1° carrera sufrió algunas fallas mecánicas en el tractocamión, lo que le impidió pelear por las primeras posiciones. Finalmente logró un noveno lugar que, según ella, le ayuda a seguir sumando puntos durante el campeonato. “Es bueno sacar las carreras y sumar puntos para poder pelear una mejor posición en el campeonato”, enfatizó.

Compartió su sentir al ir sobre la pista, “son muchas sensaciones ya estando en la pista, son momentos únicos, pero antes de subirme al tracto siempre me pongo un poco nerviosa, pero ya que estoy arriba del tracto, amarrada y a punto de salir a la pista, me desconecto de todo, me concentro al 100% en el piloto de adelante o mantener mi posición, es una combinación de muchas emociones, entre adrenalina, felicidad y a la vez coraje para ir más rápido, pero yo feliz de ir en el tracto a altas velocidades y disfrutar de estas oportunidades que se me van presentando en mi trayectoria”.

Referente a conducir un tractocamión comentó que nunca se había imaginado manejar un vehículo de tales dimensiones, “yo los veía en la televisión cuando estaba en otras categorías, los veía y me daba curiosidad y pensaba que sólo eran como coches con una gran carrocería y pues nunca tuve la fortuna en ese año, para el 2015 me llamaron y me dijeron si me gustaría correr en tractocamiones para la temporada 2016, y sin pensarlo acepté”.

Participó por primera vez en Guadalajara, de acuerdo con “Majo”, veía los tractos hacia arriba y pensaba que eran uno “monstruos impresionantes”, además del ruido imponente y pensó, “ni modo, acepté el reto y lo hice de la mejor manera para que todo salga bien. Las primeras veces fue difícil adaptarme a las dimensiones del tracto pues yo estaba acostumbrada a correr en los carros ‘turismo’ donde sólo caben 4 autos en la misma línea y los tractocamiones, ni dos cabemos”.

Agregó que su familia siempre la ha apoyado, son su motor para levantarse en momentos difíciles o buenos, pero siempre la apoyan y se sorprenden de los rebases que hace, en general la animan a seguir adelante.

“La gente aún se imagina a un hombre alto, corpulento, al típico operador que vemos en carreteras, pero Freightliner tomó la iniciativa de invitarme en esa temporada para que vieran que una mujer y una joven, porque en ese año tenía 17 años, podía conducir un tractocamión y podía estar a altas velocidades”, destacó Rodríguez.

En cuanto a sus compañeros dentro de la pista, reconoció que al inicio fue algo complicado entrar al círculo social de los pilotos, pues ellos ya se conocían desde mucho antes y tenían anécdotas antiguas y conversaban entre ellos y ella estaba un poco excluida, pero poco a poco se fueron abriendo y “Majo” se fue incluyendo, “ahora me dan buenos consejos, buenos tips que me han servido adentro como afuera de la pista. Antes me trataban como la pequeña del equipo, pero ahora ya me ven como “Majo Rodríguez”, la competidora”.

“Mi motivación cada día es demostrar tanto a la gente como a mí misma, que mujeres y hombres podemos estar en las mismas posibilidades de poder tener una victoria dentro del deporte, como siempre he dicho, este es un deporte en el que no se requiere la fuerza física de una hombre o una mujer, como lo que dicho, ‘detrás del casco no existe género’, una vez que los pilotos nos ponemos el casco, no existe género y tenemos el mismo objetivo, que es ganar la carrera. Más que una fuerza física es una mental y he tratado de demostrar eso”, comentó.

Su gran sueño es representar a México en otras partes del mundo, en otras categorías, y poner a sus patrocinadores en alto y motivar a más personas a que sigan sus sueños y no tengan miedo de romper con los estereotipos que existen y los obstáculos que se presentan.

“Quiero que la gente de otros países me observe, les guste y que me apoyen, y sí, mi meta es quedarme a correr en Estados unidos en categorías cada vez mejores, me encantaría acercarme más a mi sueño que es correr en la Serie IMSA GT o en la Blancpain GT Series en Europa (ahora conocido como GT World Challenge Europe)”, enfatizó.

Para concluir, envió un mensaje a las mujeres que están en el autotransporte, “quiero motivarlas y decirles que todo es posible, somos pocas, pero apasionadas y hacemos cada vez más cosas para demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos”.