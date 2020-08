Jeep Grand Wagoneer, el hermano mayor del Grand Cherokee debutará el 3 de septiembre

Detroit, Estados Unidos. Primero fue Ford el que trajo de vuelta el icónico nombre de Bronco para bautizar a su nueva familia de SUVs, ahora es el turno de Jeep de revivir uno de sus nombres más legendarios: Grand Wagoneer, un SUV que por tamaño, lujo y equipamiento se situará por arriba del Grand Cherokee, y que hará su debut mundial el próximo 3 de septiembre.

Ese mismo día, la firma estadonidense presentará también el nuevo Jeep Wrangler 4xe. Hasta el momento Jeep no ha dado a conocer más detalles sobre su nuevo Grand Wagoneer, no obstante fuentes cernas a la marca han señalado que podría emplear la plataforma de largueros del Ram 1500, por lo que este todoterreno Premium superará los cinco metros de largo. Asimismo, también que podría utilizar la gama de motores V6 y V8 de este pick up.

La presentación mundial del nuevo Jeep Grand Wagoneer será este 3 de septiembre a las 9 am, y se estima salga a la venta en el 2022.