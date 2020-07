Secretaría de Economía y CANACAR difunden ventajas del T-MEC para el transporte de carga

Ciudad de México. Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), inauguró el primer webinar del 2ª Ciclo de Conferencias CANACAR, con la videoconferencia virtual: La Oportunidad del T-MEC.

De la Mora Sánchez dijo que para el autotransporte de carga, el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una oportunidad para robustecerse el desarrollo económico del país, toda vez que es responsable del 70% del intercambio comercial de una región que genera el 16% del comercio total global.

La subsecretaria consideró que la entrada en vigor del T-MEC a partir del 1 de julio de 2020, llega a México a dar certeza en los lazos comerciales de la región, ya que elimina la incertidumbre que generaron las amenazas de que EU se retirara del antiguo TLCAN.

“En un escenario en el que prevalecen muchas incertidumbres, por la pandemia, por las guerras comerciales, el T-MEC viene a dar certeza de que las cadenas de valor en Norteamérica continúan, y eso es bueno, si consideramos que mutuamente México, EU y Canadá somos los principales socios comerciales”, dijo.

De La Mora identificó 8 oportunidades que contiene el T-MEC que resultan de gran impacto para el autotransporte de carga.

La certificación de origen aplica para quienes soliciten la preferencia de eliminar ciertos aranceles, pues ahora opera bajo un esquema de auto-certificación, cuya vigencia es de 4 años.

Acerca de la facilitación aduanera, explicó que hay dos secciones sobre medidas de facilitación del comercio, que busca dotar de comunicación y servicios de información para da a conocer regulaciones y dar respuestas de forma anticipada.

Las disposiciones relacionadas con operaciones fronterizas, el objetivo es reducir costos en las inspecciones, para lo cual se prevé la instalación de un Comité de Servicios de Transporte para dar seguimiento al Capítulo 14 (de inversión) y 15 de servicios transfronterizos.

La funcionaria reconoció que hay algunas medidas disconformes y una lista de reserva de Estados Unidos, relacionada al transporte transfronterizo de largo recorrido.

Dijo que el otorgamiento de permisos a transportistas mexicanos, la cual puede activarse únicamente si se dan 2 condiciones: que haya una afectación a los transportistas domésticos en EU y que esto haya sido causado por transportistas mexicanos.

El tratado establece que en un plazo de 5 años se revisará si se ha usado la salvaguarda, de lo contrario se buscará eliminarlo.

Las disposiciones laborales, que se refieren en el Capítulo 23, cada país se obliga a cumplir con una robusta legislación laboral y sobre los derechos de los trabajadores, tienen que ver con garantizar el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo, así como derechos de trabajadores migrantes.

Explicó que México se comprometió a asegurar dichas disposiciones, lo cual se reflejó en la Reforma Laboral en 2019. “Si alguno de los 3 países se aleja de los compromisos, nos podemos hacer acreedores a un mecanismo de solución de controversias”, manifestó.

Si una empresa en México es demandada por un asunto laboral, tiene que demostrar que lo que se está diciendo no es correcto.

“Los exportadores de bienes, inversionistas, incluso exportadores indirectos pueden estar afectados por estas disposiciones. La sanción puede ser el cierre de frontera para sus productos, o impuestos y aranceles”, recalcó.

“Es recomendable que las empresas cuenten con un código de conducta relacionado con la forma en la que están cumpliendo con obligaciones ambientales. Eso les va a facilitar ser parte de la cadena en América del Norte”, dijo en cuanto al medio ambiente, que se relaciona en el Capítulo 24.

Referente a la anticorrupción, está la obligación de que los países cuenten con leyes que penalicen el ofrecimiento de ventajas, o acto de corrupción incluidos la malversación y peculado.

Las Pequeñas y Medianas Empresas, donde a través de un capítulo se reconoce el papel fundamental que tienen las PyMES en mantener dinamismo y competitividad comercial.

Anunció que se trabajará en la creación de un Comité de Asuntos PyMES que tendrá como objetivo capacitar e intercambiar información y buenas prácticas, para fortalecer la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro, así como su participación en el comercio digital.

Finalmente, Enrique González, presidente de Canacar, comentó que en México tenemos empresas de estándares internacionales, con muy buenas prácticas y no se refirió a las que tienen muchas unidades “una empresa grande no se mide por el número de camiones sino por el número de sus procesos y la calidad del servicio que otorga, sus medidas de seguridad, sus controles. El mundo cambió, vamos a regresar a una Nueva Normalidad y nos toca asesorar adecuadamente a sus socios, pero no con ocurrencias sino con posturas en conjunto con las autoridades que nos la retroalimentación que nos den, para que el transporte mexicano siga evolucionando. Crisis y oportunidad son un sinónimo”.