Capacitación y Software APAF, parte del nuevo apoyo del renovado sitio de la ANPACT

Ciudad de México. Con el objetivo de que no sigan desapareciendo empresas del transporte y que los transportistas se puedan reinventar, fortalecer y puedan darle la vuelta a esta crisis y tengan una nueva oportunidad, la nueva imagen del sitio de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) implementó dos secciones que concentran información útil en favor de los empresarios del transporte.

Angélica Bucio, directora de comunicación, asuntos públicos y relaciones institucionales de la ANPACT, explicó que con el sitio anterior aún se tenía una visión anticuada en el que sólo se les visualizaba como productores de camiones pero “la industria mueve la economía, lleva en bienestar a todos lados, no se trata solo de un vehículo sino realmente de la función que tiene esa unidad y lo quisimos traducir eso en esta nueva perspectiva que se ve reflejada en el sitio”, dijo.

Destaca dos nuevos elementos, uno es la parte de Información que está robustecida, que tiene todo el tema de leyes, reglamentos, normas, lo cual ya existía en el sitio anterior pero se agregó el tema de capacitaciones, más información de comercio exterior, más información de estadísticas y se van a generar notas informativas técnicas de la ANPACT referentes a la NOM044, el estudio potencial del mercado de vehículos comerciales, una guía técnica de lo que antes era WRI de cómo se elige adecuadamente el vehículo pesado para transporte público, dependiendo de la ruta, cantidad de personas. En la parte de Sitios de interés habrán datos de relaciones con organismos tanto gubernamentales como empresariales de todo el mundo, desde asociaciones de América, hasta asociaciones de África, todo eso será visible.

“Queremos hacer del sitio como la biblioteca o lo que necesitas saber de la industria de una forma muy organizada y de fácil acceso. Sobre todo, que la información más importante se concentre en un solo lugar”, dijo la directiva.

Recalcó que la información para los transportistas tiene un gran trabajo de investigación, la parte de Capacitación en línea cuenta con 4 plataformas distintas con contenido de Aprende.org, de Nafin Te Capacita, de la CONUE, todo esto te va diciendo lo que la empresa necesita a través de un diagnóstico y ellos les dirán cuáles son los cursos ideales para sus colaboradores o si requieren información de EcoConducción, dependiendo si la empresa es de carga o pasaje.

En el nuevo sitio pueden encontrar cursos personalizados y precisos para cada necesidad del transportista. “Estamos pensando en el empresario, que quien tiene la empresa tenga todos los recursos para las flotas que lamentablemente están detenidas o para ahorita que tenemos que hacer más con menos, que tenemos que volvernos más digitales, más eficientes para sobrevivir a la crisis, que tengan estas herramientas a la mano”, destacó Bucio.

También está el Software APAF o Alianza que desarrollaron junto con ANTP, CANACAR y CONATRAM, para la profesionalización del autotransporte federal; se hizo un programa piloto con 100 empresas con sede en CDMX pero placas federales, a las cuales se les dio un programa de profesionalización para manejar su negocio, arrojó que muchas de las empresas micro y pequeñas realmente no estaban registrando sus gastos, y que no tenían un procedimiento para establecer sus precios, entonces hay una gran cantidad de elementos que arrojaron áreas de oportunidad importante, entonces si se toman los cursos de capacitación y se inscriben en el Softare que es completamente gratuito, que es un gestor de flotillas de hasta 30 unidades para carga específicamente, pues están diciendo: da de alta sus unidades, a sus clientes, a sus acreedores, a sus bancos, sus combustibles, a sus recursos humanos para saber si tienen licencia tus operadores, cuándo se vencen, quiénes están trabajando, cómo les están pagando, cuál es el tráfico de viajes y saber cuál unidad está manejando cada operador, conocer tus gastos de viaje, casetas, combustible de cualquier tipo, te permite facturar directamente, se pueden descargar los PDF y XML y todo el tema de egresos.

“La idea es que el empresario tenga la información tan consolidada que cuando quieran acceder a un financiamiento, tengan todo en orden y organizado, porque muchas de las pequeñas empresas cometen el error de no tenerla y por ende no pueden tener un financiamiento, pues no pueden comprobar que tienen los ingresos necesarios para uno y las financieras no les dan los créditos. Si el transportista no puede comprobar que puede afrontar en financiamiento, pues nunca se lo van a dar”, enfatizó.

Subrayó que hay muchas alternativas de financiamiento, al menos 7 y son esquemas que se van ajustando al tema de los flujos de efectivo que tiene cada una de las empresas, entonces desean explicar en qué consiste cada una de las formas de adquirir un vehículo pesado, para que vean las opciones más convenientes, que conozcan los programas de SCT y Nafin, que se hacen desde el gobierno.

Otro de los objetivos es darles la lista de todas las financieras de marca y no de marca que otorgan dichos financiamientos, con los que ellos pueden ir y acercarse. Se les proporciona el contacto, la plataforma para acceder a financiamientos, se explican los diferentes modelos financieros sobre los cuales puedan adquirir una unidad nueva.

“Estamos cerrando un ciclo porque estamos también hablando con expertos temas de estrategias, de reactivación, de desarrollo de plan, planes de negocio. Ojalá muchos tengan la oportunidad de visitar la sección de Recursos para los transportistas, saber que está siendo útil para la gente y que nos retroalimenten para saber qué más necesitan, para detectar las áreas de oportunidad y generar contenido especifico”, agregó.

Subrayó que todo es gratis, ya comenzaron a recibir solitudes de registro en el Software, ya tienen entre 10 y 15 usuarios. La información es para todos, asociados y no asociados, nivel estatal, federal, local, grandes, pequeños. Depende de la respuesta de registros piensan en que más adelante se pueda generar una solicitud genérica de aplicación a un financiamiento de tal forma que en una hoja envíen su solicitud de crédito, “sería el epítome de la eficiencia del Software APAF”, finalizó.