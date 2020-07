Toyota Corolla Cross 2021, el nuevo SUV compacto de la marca japonesa

Ciudad de México. Basado en el auto más vendido en la historia de Toyota, el constructor japonés presentó a nivel mundial en Tailandia el nuevo Corolla Cross, un SUV compacto desarrollado sobre la base de la actual generación del Corolla hatchback 5 puertas, que desempeñará un papel clave en la estrategia de la empresa para ampliar su participación en este segmento en los distintos mercados internacionales.

El Corolla Cross 2021 estará a la venta a partir de este mes en Tailandia – entre sus opciones mecánicas se ofrecerá una versión híbrida (HEV) – , y en un futuro cercado se tiene planeado lanzarlo en otros muchos mercados, por lo que no se descarta la posibilidad de que también podría comercializarse en México.

Desde su lanzamiento en Japón en 1966, Corolla ha vendido un total acumulado de casi 50 millones de unidades, en más de 150 países y regiones de todo el mundo: es el auto más vendido de Toyota. Corolla ha seguido evolucionando de acuerdo con las cambiantes necesidades de los tiempos y de las regiones donde se vende.

Ahora con un nuevo modelo para la familia Corolla satisfaciendo la creciente demanda de SUVs, permitirá a la empresa incursionar en nuevos segmentos de mercado en los que anteriormente no participaba.

El modelo fue diseñado como un nuevo SUV que combina robustez en el exterior y utilidad que busca exceder las expectativas del cliente. La plataforma C (Toyota New Global Architecture C), ha permitido que el Corolla Cross logre un rendimiento de alta calidad y una conducción muy cómoda.

El objetivo de TNGA es mejorar drásticamente el rendimiento básico y la competitividad de los vehículos Toyota mediante la renovación de los trenes motrices y las plataformas, para obtener una optimización general de los vehículos.

Mide 4,46 metros de longitud, 1,82 m de ancho y 1,62 metros de alto. Con estas dimensiones, su objetivo es posicionarse entre el más pequeño C-HR y el RAV4. Con una distancia entre ejes de 2,64 metros, el Toyota Corolla Cross promete también un muy buen espacio interior, con un ambiente muy familiar respecto al actual compacto que conocemos.

Además de la comodidad que brinda, Corolla Cross ofrece una cabina espaciosa, fácil entrada y salida del vehículo, espacio para equipaje líder en su segmento*2 apropiado para cualquier necesidad y con el nivel de seguridad al que ya nos tiene acostumbrados la serie Corolla. De esta manera, el nuevo modelo ofrece comodidad, utilidad y tranquilidad para los clientes.

Dispone de una gran pantalla táctil que sobresale de la consola, indicadores digitales e idénticas salidas de aire. Por fuera, en cambio, las diferencias son mayores, optando por un diseño que le acerca más al RAV4 que al propio Corolla.

Daizo Kameyama, ingeniero en jefe a cargo del desarrollo, comentó sobre la presentación del nuevo modelo: “Ahora que Corolla Cross se ha unido a la familia Corolla, esperamos que nuestros clientes le den una calurosa bienvenida y lo hagan parte de sus familias. Deseamos que Corolla Cross pueda ayudar a nuestros clientes a crear una nueva historia llevando en su interior a las personas más importantes para ellos, equipajes y sueños para el futuro”.

TNGA: Es el programa global de Toyota para transformar estructuralmente el diseño de automóviles. El objetivo de TNGA es mejorar drásticamente el rendimiento básico y la competitividad de los vehículos Toyota mediante la renovación de los trenes motrices y las plataformas, para obtener una optimización general de los vehículos.

En cuento a motores, este modelo se ofrecerá en Tailandia con dos opciones: una a gasolina y otra híbrida. El primero es un motor a gasolina de 1.8 litros que produce 140 Hp y 175 Nm de torque, que envía el poder al eje delantero a través de una transmisión automática CVT.

La otra será una variante híbrida que combina un propulsor de 1.8 litros, pero que en este caso entrega 98 Hp y 142 Nm de par motor que se suma a uno eléctrico que eroga 72 Hp adicionales y 163 Nm de torque. Así el Corolla Cross híbrido entrega 170 caballos de fuerza que están administrados mediante una caja CVT especial para esta configuración.

Cuenta con suspensión delantera MacPherson y atrás emplea nueva suspensión con barra de torsión que da como resultado una conducción estable y mayor comodidad; frenos de disco en todas las ruedas y está disponible con rines de 17 y 18 pulgadas.