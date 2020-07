Firman convenio a favor de la renovación vehicular

Ciudad de México. Con el objetivo de reactivar la economía tras la pandemia por el COVID-19 y principalmente incentivar la renovación vehicular, Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y Luz Elena Jurado Soto, directora general de Volvo Trucks México llevaron a cabo una forma de convenio.

Julio Hernández, director comercial de Volvo Trucks México, explicó que el documento consta de un catálogo de precios especiales para todas las unidades que están en el inventario actual que tienen tecnología GHG, la cual tiene costos operativos de más de un 45%; además de precios accesibles para los socios de la Cámara, que incluyen 90 días de “gracias”. Todos los modelos Volvo están incluidos.

“Este convenio nos permite ver mediante las estadísticas y ver que en abril teníamos casi el 63% de los camiones detenidos, en mayo llegamos casi al 50%, para junio la situación se comenzó a revertir, no a la velocidad que quisiéramos, porque habitualmente en los meses de julio pasados no es de los mejores meses, pero tenemos que pensar que al ser un mes atípico vamos a ver hacia adelante. Las crisis traen formas de ver cómo vamos a enfrentar los retos y lo valioso es que tengamos ese tipo de medidas y que nuestra postura no sea la de aventar la toalla sino de ver cómo vamos a seguir de manera eficiente”, dijo el presidente de la Cámara.

Mientras que Jurado Soto destacó que, dado el periodo de reactivación económica, hoy más que nunca había que mantenernos unidos, por ello la armadora sueca se unen a la CANACAR creando dicha sinergia para seguir moviendo a México. Resaltó que desde inicios de la pandemia, Volvo Trucks y Volvo Financial Services dieron apoyos a los socios de la Cámara y es importante mantenerse en apoyo a quienes lo necesitan.

José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara enfatizó que no sólo México sino todo el mundo está pasando por una crisis grave en salud y las medidas indujeron la más grave crisis económica de la historia, y que no hay que esperar a ver si se supera sino estar conscientes de la situación y verla como oportunidad, “aquellos que sobrevivirnos hay que seguir actuando en el mercado, el cual se está reactivando y que si juntos tomamos las medidas necesarias, seguiremos avanzando”, puntualizó.