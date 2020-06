Volvo Cars incorpora el programa de seguridad "Volvo Comes to you"

Ciudad de México. Volvo Cars dio a conocer el desarrollo de una experiencia para lograr que sus clientes se sientan en un ambiente seguro al igual que sus colaboradores.

El proyecto llamado “Volvo Comes to you” está integrado por pruebas de manejo y servicios con altos grados de seguridad.

Se trata de un servicio de atención a clientes de forma más personalizada y vanguardista, el cual estará disponible a través del chat de nuestro sitio web.

La manera en que funciona es mediante un agente de chat ahora que podrá enlazarlos en tiempo real con un consultor de ventas para cualquier solicitud de venta, posventa o para resolver dudas específicas.

También si el cliente desea conocer algunos de los vehículos de la marca desde la comodidad de su hogar, lo podrá realizar a través de una videollamada con el consultor de ventas para que pueda mostrarle el vehículo. Todo esto será posible sin necesidad de que el cliente tenga encendida la cámara o baje alguna aplicación especial.

Para las personas que prefieren ver el auto en vivo, los interesados podrán agendar una cita y realizar una prueba de manejo en casa. Posteriormente, el concesionario llevará hasta el hogar el auto con todas las medidas de limpieza y protección necesarias. De esa manera podrán experimentar el lujo, el confort y la seguridad de Volvo.

Para quienes ya cuentan con un Volvo, podrán realizar una cita de servicio o agendar alguna otra reparación a domicilio. El área de servicio se encargará de recoger el vehículo directamente en su hogar para llevarlo a la cita del taller y después lo regresarán a tu casa, cuando el servicio haya terminado.

Para agendar una prueba de manejo en casa, programar una videollamada o solicitar algún servicio para tu auto, es necesario hacerlo a través del web chat.