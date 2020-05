Anticipación y previsión, claves del éxito de Mitsubishi México ante la pandemia

Ciudad de México. Jorge Vallejo, CEO de Mitsubishi México, dio a conocer en entrevista con Tiempo de Carrera Industria, que actualmente el mercado es muy complicado por el tema de COVID-19, pero que también impacta no sólo a las marcas sino a los proveedores hasta llegar al punto de venta y el distribuidor.

Vallejo dijo que se ha visto una reducción de ventas, de volumen, de ingresos y que esperan pronto tener un retorno, pero no uno normal sino aplicando una serie de consideraciones que van a llegar para quedarse en la comercialización automotriz.

Informó que ante la caída de ventas automotrices, Mitsubishi cuenta con dos enfoques, uno global y otro que abarca a México, y que se vio una reducción mensual en abril del 65% en comparación a lo que traían en proyecciones pero mayo se ve con mejor cara, ya que ha tenido una tendencia de mejoría, de acuerdo a datos de los distribuidores y proveedores.

“Llevamos dos meses trabajando en el esquema online o Smart office y lo que hicimos fue dividirlo en tres grandes etapas, el antes, el durante y el después; antes nos preparamos para tener un nivel óptimo de inventario, que nos permitiera enfrentar la situación con un sobre stock, también lanzamos una oferta comercial; otra estrategia que nos permitiera enfrentar la situación que estamos viviendo actualmente y después, es la recuperación que estamos previendo”, declaró Vallejo.

Recalcó que se mejoró la venta en línea, haciendo cotizaciones digitales, entregando autos demo directamente en casa para que todos pudieran acceder al vehículo; el servicio de mantenimiento se hace a través de un valet para mejorar la cadena de partes y de postventa.

Subrayó que para la etapa del después habrá ofertas financieras y comerciales que tienen como objetivo incrementar sus números, se lanzó una oferta agresiva que es el “Estrena Hoy y Paga en diciembre”, pues prevén que en 6 meses la situación empezará con una ligera normalización de condiciones.

Además duplicaron el seguro del desempleo, mejoras en tasas, comisión por apertura gratuita y mejoras en las condiciones del seguro.

“Nosotros tenemos los tenis puestos, en cuanto se normalice estamos listos para correr por esas ventas”, reafirmó el CEO.

Aseguró que esta pandemia vino a acelerar procesos digitales que ya eran una necesidad, los que no estaban listos tuvieron que hacerlo desde el inicio, “en Mitsubishi estábamos en el proceso, pero sin lugar a dudas se agigantó, hoy en día quien no da una atención, cotización u oferta en línea, no va a poder sobrevivir”.

Esta pandemia también les trajo otras oportunidades laborales, ya que para la armadora no es necesario estar tantas horas en oficina sino desde casa, definiendo ciertos horarios, viene también una profesionalización de la red de ventas y cercanía con la red de distribuidores.

Otro reto importante es cómo atender las necesidades de un cliente que además va emparejada con el tema de la salud. “Si ya existían los temas de sanitización, ahora son un most”, expresó.

En cuanto a los lineamientos sanitarios solicitados por parte del Gobierno Federal, Vallejo afirmó que están enfocados primero en el manejo de las unidades y la operación comercial, además el tema del regreso a las oficinas corporativas, aunque ese tema es el menos importante por el momento para la armadora, ya que considera fuertemente el trabajar de manera remota de forma usual.

Afirmó que por fortuna la importación no se ha detenido y ahora somos parte de una actividad esencial, por lo que las aduanas y puertos siguen operando y la logística de las unidades les permite seguir operando.

En cuanto a la red de distribuidores, se les ha pedido estar cerca de sus entidades estatales para que sepan cuándo y cómo deben seguir adelante, siguiendo las normativas necesarias. Deben seguir los semáforos al pie de la letra, pero sobre todo estar listos con anticipación con los procesos de sanitización.

Vallejo destacó que durante la pandemia, Mitsubishi lanzó tres programas sociales para entregar insumos, alimentos y medicamentos. “Desde esta semana de mayo se empezaron los procesos; los de entrega de insumos y soporte a través el prestamos de unidades se realizan con días de anticipación; estamos cerrando un nuevo programa con una entidad para crear esa entrega”, anunció.

También ya se preparan para el 2021, todos los días están revisando sus números, analizando el volumen por el cual deben optar y operar para no caer en sobre stock y en intereses financieros innecesarios.

“El 2020 es un año de aguante, de soporte, pero el 2021 es de recuperación”.

Puntualizó que están muy comprometidos con la causa social, con el cliente, generando las mejores ofertas y poniéndose en sus zapatos para comprender la complejidad de la situación y ofreciendo el mejor soporte financiero.

“Necesitamos una política fiscal congruente para que podamos revertir el impacto financiero que tendremos este año”, finalizó.