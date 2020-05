Postventa de MAN-VW México sigue atendiendo a transportistas pese a pandemia

Querétaro, Querétaro. MAN Truck & Bus México ha ido implementando diferentes estrategias para garantizar el servicio de mantenimiento de unidades en sus Agencias, surtido de Refacciones, capacitación técnica (on line) a la Red, atención a Talleres in House de clientes de cuentas clave (NKA), garantías de unidades, con el fin de seguir atendiendo a los transportistas que no han parado ante la contingencia.

A través de un comunicado, MAN Truck & Bus México se comprometió junto con su Red de Concesionarios, a mantener los precios de sus refacciones para evitar el impacto en los Servicios de Mantenimiento y en la venta de Refacciones de las dos marcas comerciales MAN y VOLKSWAGEN Camiones y Autobuses.

“Debemos ser solidarios en estos momentos con nuestra Red de Concesionarios y con nuestros clientes, por esta razón, también estamos ofreciendo planes de crédito para la adquisición del material y que esto impacte de manera positiva en la disponibilidad y en el servicio a nuestros clientes finales”, expresó Ebner Ascarrega, responsable de Servicio Postventa.

La Planta en Querétaro ha refor zado su stock en los siguientes grupos de reparaciones para garantizar el abastecimiento por los meses que dure esta contingencia: Servicios preventivos de mantenimiento (Filtros, Lubricantes); Servicios correctivos de mantenimiento (Frenos, Embragues, Amortiguadores, Baterías, etc); Piezas de seguridad y reparaciones mayores (Kit de pistones, Cilindros de Freno, Cabezas de Motor); Componentes mayores (motores, transmisiones, ejes diferenciales).

Los 24 puntos de Servicio de la Red de Concesionarios de MAN-VW se encuentran atendiendo a todas aquellas unidades que necesiten Servicios de Mantenimiento durante esta contingencia, tomando todas las medidas preventivas para evitar cualquier contagio de COVID-19.