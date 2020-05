Mercedes-Benz Autobuses "No Se Raja" ante el Covid-19

Ciudad de México. “Para mí, mi familia y mi trabajo es mi pasión. Sé que hay peligro, pero es mi deber, es lo que me gusta, por eso tengo mi gel antibacterial, mi cubrebocas y mi Boxer para la ruta. Yo No Me Rajo”, señala Juan Antonio Ruíz, operador de autobús.

Juan Antonio se levanta a las 4:30 AM para llegar al patio en donde está su autobús Boxer, sabe que la situación es difícil, que el Covid-19 está por todos lados, pero entiende que, si no va a la ruta, miles de personas no llegarán a los hospitales, o a la farmacia.

José Miguel se tiene que transportar en un autobús para llegar al taller donde labora, se sube a un Mercedes-Benz.

Pepe Miguel, como le llaman en la Distribuidora de Autobuses Mercedes-Benz, está encargado de dar el mantenimiento de los buses, por eso ahora más que en otro momento Pepe Miguel sabe que lo que hace es factor de vida o muerte, pues seguramente en la unidad que repara viajará un médico, algún camillero, o enfermero que salvará la vida de alguien, y en ese cambio está el dominio de Pepe Miguel que no se rajó, acabó su labor y apoyó a México.

“Me emociona continuar trabajando en el taller de los autobuses, mi esposa me regaña un poco por arriesgarme a venir y seguir. Pero le dije – No me rajo – y acá estoy”, dijo José Miguel Gutiérrez, Técnico de mantenimiento Mercedes-Benz Autobuses.

Nadia González es encargada de Planeación de materiales en el Centro Internacional de Distribución de Partes, se levanta muy temprano, toma una ducha y aunque sabe que está laborando en casa y que tiene simplemente que prender su computadora y gestionar los diversos pedidos de refacciones y partes especiales para los talleres que atienden a los buses del país, ella sigue la rutina de antes, sin temor, sin estrés al confinamiento, sin miedo a seguir. Si ella se diera por vencida, muchas unidades de pasaje dejarían de rodar por no tener una refacción, así que No se raja.

Mercedes-Benz Autobuses desde hace 26 años, que se estableció en México, ha tenido que enfrentar crisis económicas, huracanes, inundaciones, temblores y cualquier tipo de problemas, sin embargo, ha persistido porque: No se raja.

“La campaña Mercedes-Benz Autobuses ‘No se Rajan’ consiste en reconocer a todas y cada una de las personas que forman parte del mundo de los autobuses, porque a pesar de la pandemia generada por COVID-19, han seguido movilizando a su gente. Los más 80 centros de atención no han dejado de dar servicio 24/7, decenas de operadores técnicos siguen brindando asesoría, más de150 colaboradores que desde su casa continúan laborando para que la Estrella de las Tres Puntas siga apoyando a sus clientes y a todas las empresas que en diferente medida siguen operando y transportando a miles de personas a sus destinos”, dijo Raúl González, Director de Ventas, Mercadotecnia y Postventa de Mercedes-Benz Autobuses.