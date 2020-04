Daimler crea esquemas de apoyo para cada cliente transportista ante contingencia

Ciudad de México. Flavio Rivera, presidente y director de Daimler Vehículos Comerciales en México, dijo en entrevista para Tiempo de Carrera Industria que la empresa tiene contemplados esquemas de apoyo a transportistas que están afectados por la contingencia por COVID-19, para aquellos que son clientes de Daimler y de Daimler Financial Services.

Dijo que la financiera es una compañía muy allegada a los clientes y han platicado de algunos de ellos que están en situación difícil; aseguró que vieron la posibilidad de que se les pueda apoyar de acuerdo a su historial crediticio y en función de las condiciones que hoy presentan.

Destacó que no es un proyecto generalizado porque cada cliente está en diferentes condiciones, inclusive sus operaciones son peculiares, indicó que no es lo mismo un cliente que ha visto afectado su flujo de efectivo y operaciones en el sector de combustibles, que evidentemente se ha reducido en México, pero no se compara con un cliente que está dedicado a la industria automotriz, que hoy en día todas las plantas de vehículos tanto de pasajeros como de carga están detenidas, su condición diferente.

“No podemos hablar de un plan generalizado pero el apoyo está reconocido por Daimer y dirigido hacia sus clientes. Estamos más que dispuestos a apoyar y ese plan ya está funcionando”, afirmó Rivera.

Ante la Fase 3 que entró oficialmente el martes 21 de abril, Rivera dijo que consideran sus actividades como esenciales, que la fabricación de vehículos y autopartes deben mantener un nivel de operación tanto en las fábricas de ensamble de camiones y tractocamiones como en las fábricas de autopartes.

“Esa declaración de esencialidad para nuestra industria nos pondría en posibilidades de operar en diferentes fechas, independientemente de lo que nos marquen las fases. Claro, con los mayores estrictos estándares de higiene. Reconfiguramos el número de personas que pueden entrar a un determinado sitio, donde trasladamos a nuestros operadores se han reducido los operadores, rediseñamos nuestras operaciones para mantener la distancia entre los colaboradores, reconocemos que hay actividades que se deben mantener y la fabricación de vehículos comerciales es uno de ellos”, subrayó el CEO.