Scania México se alinea a necesidades de clientes ante crisis por COVID-19

Ciudad de México. Enrique Enrich, Director General de Scania México, dijo en entrevista para Tiempo de Carrera Industria que pese a la contingencia de salud por COVID-19, siguen dando atención a todos sus clientes a través de la totalidad de sus sucursales.

Afirmó que entre sus fortalezas se encuentran el tener acercamiento directo con los clientes, ofreciendo planes para que superen mejor la crisis; en caso de vehículos, se les canaliza con la financiera Volkswagen Financial Services o con alguna organización bancaria elegida por el cliente “sabemos que ha habido facilidades por parte de las entidades bancarias para quienes actualmente tienen créditos”.

Por su parte, Alejandro Garibay, Director Comercial, agregó que dado que no cuentan con un ente financiero propio, no tienen ningún inconveniente en apoyar en todo que se pueda con otra financiera, afirmó que siempre verán la opción de ayudar al cliente para llevar a cabo su búsqueda de financiamiento.

Garibay aseguró que la venta de vehículos de carga no se ha detenido, “tenemos stock tanto de unidades de carga como de pasaje, aunque la contracción del mercado se va a dar en ambos segmentos, más en autobuses que en camiones”, destacó.

Pensando en sus clientes, mantendrán los precios que venían manejando desde inicios de año, así como las condiciones comerciales para ellos, además seguirán ofreciendo los productos, ya no en persona, pero aprovechando la tecnología y brindando la mejor opción para ayudar a crecer a las empresas.

Enrich enfatizó que pese a que los trabajos de mantenimiento cayeron en el segmento de autobuses a causa de que las rutas disminuyeron, Garibay destacó que los modelos de carga más vendido son los de larga distancia, se trata de los de 450 y los 500 caballos de fuerza, pues están siendo más aprovechados por los clientes, al igual que los vehículos a gas por cuestiones de sustentabilidad.

“Teníamos planeado vender más unidades de carga para el 2021 pero nos adelantamos, este año el segmento de autobuses se desplomó. De hecho, cerramos el trimestre ya con más venta de carga. Mientras que la venta de refacciones ha caído casi un 50%, medición que hacemos con los envíos de nuestro almacén central hacia nuestra sucursal”, informó Enrique.

Referente a la nueva visión de negocio, Miguel Guerrero, coordinador de marketing, recalcó que esta situación les está generando crear nuevas estrategias de comunicación con los clientes, sobre todo en la parte virtual y están pensando en esos canales digitales para implementarlos después de la pandemia, el trabajo será parte de la normalidad.

Enrich aseveró que seguirán trabajando mientras el gobierno lo permita, “el trabajo de los talleres fue declarado como esencial entonces continuaremos para que se siga dando atención mecánica a los vehículos que están llevando mercancía para atender las necesidades de México”.

“Toda crisis trae un aprendizaje, hemos reforzado la lealtad de nuestro equipo, tenemos un grupo de 800 personas muy unidas que no han dejado de hacer asistencias, los técnicos de equipo de almacén son unos héroes porque asimilan el protocolo y son muy conscientes de mantener la flota circulando, es un aspecto positivo ante esta tragedia. La dirección desde Suecia no escatima esfuerzos en cuidar a su personal, me sorprende el trato hacia el equipo y queremos cuidar a los mejores”, finalizó el director general.