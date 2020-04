Don Arturo, uno de los tantos operadores frenados por pandemia

Puebla, Puebla. Arturo Tlachino es operador de transporte de carga con 20 años de trayectoria, 8 de ellos los ha dedicado a la empresa AMD Autotransporte, compañía de transportes y servicios logísticos especializados para la industria automotriz, situada en la Ciudad de Puebla.

El 15 de marzo, don Arturo recibió la noticia de que AMD pararía operaciones a causa de la contingencia sanitaria para evitar contagios por COVID-19 o coronavirus, otra de las causas fue que armadoras como Volkswagen México y Audi México pararían producción por el mismo motivo y que además la industria automotriz fue considerada por el Gobierno Federal como una “actividad no esencial”.

Tanto sus dos hijos, su madre y esposa, dependen del salario de don Arturo, quien hoy forma parte de los 85 operadores que conforman a la transportista en su totalidad, y que actualmente se encuentran sin operan.

Tlachino continúa recibiendo una ayuda “generosa”, como él la describe, por parte de la empresa para la cual trabaja, dicho apoyo monetario le sirve para cubrir necesidades básicas como la de la alimentación y seguir pagando su casa a través de un crédito.

“Pero hay que recordar que nosotros ganamos por viaje, si no movemos unidades no ganamos”, dice Tlachino.

“La empresa se ha preocupado mucho por el personal y somos los que producimos ingresos tanto para el dueño como para nosotros y las medidas sanitarias que nos han proporcionado me parecen las adecuadas, la empresa se ha preocupado por cuidar de nuestra salud, nos han dado kits con tapabocas, gel antibacterial, o sea que sus colaboradores sí son de suma importancia”, agregó.

Por su parte, Arturo Muñiz, director general de AMD Autotransporte, dijo que una de sus prioridades es cuidar la permanencia de sus colaboradores, y mantienen la idea de retomar actividades a principios de mayo, y por el momento no han realizado recortes de personal.

“Pero honestamente cada día me preocupa más, sobre todo desde que quedó claro que el gobierno no va a apoyar a las empresas”, enfatizó Muñiz en entrevista.

Hay que recordar que Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que ante el detenimiento de usuarios por no ser esenciales, se sabe que se opera muy por debajo del porcentaje que ya venían manejando, pues normalmente el transporte terrestre mueve el 80% pero ahora está más abajo pues no hay importación, no hay exportación, no hay ensamblaje, pero se logró que la producción del cemento, del vidrio y del acero continúen, sin embargo, será de forma limitada ya que sólo operará para obras del gobierno y no pensando en que su actividad es esencial para la cadena de comercialización.

Pese a la incertidumbre que vive la compañía, don Arturo y sus compañeros operadores, mantienen el ánimo arriba gracias a los proyectos a futuro que tiene la empresa. Aún mantienen la esperanza de reanudar actividades el próximo 30 de abril.