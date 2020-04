Toyota Motor emprende diversas acciones para combatir el COVID-19

Tokio, Japón. Toyota Motor Corporation, y las empresas que conforman el grupo Toyota, ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar a la primera línea del sector médico en combatir el coronavirus COVID-19, que van desde producción de máscaras de protección, ventiladores, donaciones monetarias, hasta transporte para pacientes con infección leve entrega de equipo y mejorar la productividad de los fabricantes de equipos médicos utilizando el Sistema de Producción Toyota (TPS).

Para ayudar con la escasez actual de protectores faciales médicos, Toyota producirá moldes de inyección y protectores faciales médicos impresos en 3D. Específicamente, la planta de Toyota Teiho en Japón se prepara para producir protectores faciales médicos con un volumen de producción inicial previsto de 500 a 600 por semana. La firma también está comenzando a evaluar la posibilidad de que otras compañías del grupo se unan a la producción.

En respuesta a una solicitud del gobierno japonés hecha a los fabricantes de automóviles a través de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA), que solicita un aumento en la producción de equipos médicos, incluidos ventiladores, Toyota está trabajando con los fabricantes de equipo médico para determinar si el Sistema de Producción Toyota (TPS) se puede utilizar para ayudar a mejorar la productividad.

Para hacerlo, la compañía está creando un equipo de soporte de TPS, centrado en Toyota Motor Corporation, y los enviará de inmediato a las compañías que luchan por aumentar rápidamente la producción de equipos médicos. Actualmente, la compañía está coordinando medidas específicas con las partes relevantes.

De acuerdo a la solicitud del gobierno a JAMA para cooperar en la adquisición de artículos esenciales, Toyota está haciendo esfuerzos por adquirir productos higiénicos que incluyen máscaras faciales (cubrebocas), equipos de protección personal y termómetros, entre otros artículos, aprovechando su cadena de suministro.

Para las regiones que ven un aumento en las personas que dan positivo de COVID-19, centradas principalmente en Tokio, el constructor asiático está considerando formas adicionales de ayudar a prevenir la propagación del virus dentro de los vehículos. Ayudando a transportar personas desde sus hogares a instalaciones médicas o áreas de cuarentena, y la compañía ha comenzado a considerar formas de suprimir la transmisión del virus de personas infectadas en condiciones leves al usar el transporte público como el JPN Taxi.

Aisin Seiki Co., Ltd. ha comenzado a examinar la posibilidad de cooperación en la producción de otros equipos que puedan ser médicamente necesarios, como camas improvisadas para hospitales, contenedores de desinfectantes y tabiques simples para su uso en instalaciones médicas.

DENSO Corporation ya está participando en un proyecto dirigido por la compañía canadiense D-wave, donde se proporciona acceso gratuito a una computadora cuántica, para apoyar la investigación que realizan varios países para el desarrollo de medicamentos y el control de infecciones. La compañía proporcionará soporte técnico con el objetivo de promover el uso del proyecto.

En cuanto a operaciones en el extranjero, Toyota está considerando la mejor manera de brindar apoyo mediante la colaboración con gobiernos locales. Algunas de las actividades propuestas incluyen la producción y donación de protectores faciales médicos (máscara de protección), la provisión de productos de higiene, incluidas máscaras de protección para instalaciones médicas locales, y la utilización del TPS de Toyota para ayudar a mejorar la productividad y la logística de las compañías médicas.

Ejemplos de actividades de apoyo de filiales Toyota en el mundo.

China

Donaciones monetarias a la Cruz Roja de China con el fin de comprar suministros médicos.

Donación de suministros médicos (incluidas máscaras protectoras para trabajadores médicos, equipo de protección, gorros médicos y desinfectante)

Norteamérica

Preparación para producir (Toyota y DENSO) protectores faciales médicos impresos en 3D, así como máscaras para ayudar a combatir el COVID-19

Ofrecer apoyo a los fabricantes de equipos de ventilación que utilizando TPS puedan aumentar su productividad.

Proporcionar conocimientos relacionados con el desarrollo de tecnología para ayudar a aumentar la productividad de bienes esenciales y equipos de uso médico

Donación de máscaras protectoras y productos higiénicos (incluidas fundas para zapatos, guantes, algodón) a instalaciones médicas locales y a servicios de pronta respuesta para emergencias.

Europa

Producción de máscaras de protección y abridores de puertas manos libres utilizando impresoras 3D.

Proporcionar conocimiento relacionado con los sistemas de gestión de personal y mantenimiento de equipos médicos.

Ofrecer vehículos, alquiler de autos y asistencia gratuita en carretera al personal de salud o de apoyo público relacionado.

Hacer donaciones financieras y en especie a organizaciones nacionales y locales que dan respuesta a emergencias de salud, como hospitales (por ejemplo: donación de máscaras, equipo de protección, ventiladores)

Asia

Servicios de transporte para trabajadores médicos (Toyota Mobility Foundation)

Suministro de vehículos para uso de trabajadores de la salud y otras personas involucradas en la prevención de enfermedades infecciosas.

Entrega de máscaras de protección y otros equipos de protección.

En respuesta a la falta de suministro de máscaras faciales, Toyota está considerando la producción de máscaras faciales en sus instalaciones para sus empleados involucrados en la producción. El objetivo de esto es ayudar a aliviar la presión que se vive en el mercado general de las máscaras protectoras, ya que reduce la cantidad que la empresa necesita adquirir de fabricantes externos, dejando más artículos disponibles para la compra de más personas.

DENSO Corporation producirá las máscaras protectoras que requiere para los empleados principalmente en sus sitios de producción. Con la producción de las máscaras programada para comenzar en abril, ya se trabaja en un prototipo. Se anticipa que si las cosas proceden según el plan, se producirán 100,000 máscaras diarias.

Toyota Boshoku Corporation, Kariya Plant está programada para comenzar la producción de máscaras protectoras a partir de principios de abril, a un nivel de aproximadamente 1,500 máscaras protectoras por día. Se anticipa que la producción se transferirá gradualmente a la Planta Sanage a partir de mayo, donde hay planes para aumentar la producción y alcanzar eventualmente las 12,000 mascarillas por día.

Además, Aisin Seiki Co., Ltd., Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd. también están considerando su propia producción de máscaras protectoras.

Apoyar las operaciones comerciales de partes relacionadas

A nivel nacional, Toyota está considerando proporcionar financiación y modificar las condiciones de transacción entre las partes interesadas de las compañías Toyota y Toyota Group, como las que se ofrecen actualmente a sus distribuidores y proveedores. En cooperación con las unidades de negocios locales y los Servicios Financieros de Toyota (Toyota Financial Services), la compañía considerará cada situación individualmente y buscará responder con base en cada situación con flexibilidad y atención a los detalles.

Iniciativas para mejorar la estructura de la empresa e impulsar la recuperación

Debido a la propagación del COVID-19, existe preocupación respecto al impacto a mediano y largo plazo en la economía. Mientras dedicamos tiempo al problema más urgente, al esfuerzo para ayudar a suprimir la propagación del virus y apoyar a los profesionales médicos, Toyota también ve la necesidad de estar preparado para recuperar la actividad económica cuando regresemos a la normalidad. Trabajando y mejorando la propia organización mientras se mantienen los empleos, la compañía avanzará firmemente sus preparativos con la mira puesta al futuro, presionando para contribuir a la recuperación y expansión económica ayudando a recuperar la industria automotriz, una industria clave tanto en Japón como en el resto del mundo, lo más pronto posible.

Si bien se alienta el trabajo a distancia como una medida para evitar la propagación del COVID-19, Toyota tiene como objetivo cambiar la forma en que los trabajadores de oficina en la industria manufacturera trabajan desde casa, así como cómo mejorar el desempeño. Además, en sus plantas, Toyota está trabajando de manera proactiva para mejorar la productividad, reducir costos y capacitar aún más a los trabajadores utilizando el tiempo muerto por la suspensión de actividades para mejorar su estructura corporativa y mejorar la competitividad en todo el grupo hacia el futuro.

Además, Toyota volverá a sus principios fundacionales para eliminar lo "que sobra" y convertirse en una estructura corporativa más ágil con la utilización del conocimiento obtenido para revisar a fondo su inversión de capital, gastos de Investigación y Desarrollo, y personal requerido, etc. Al mejorar la productividad en sus distintas regiones, Toyota verá cómo puede asegurar los recursos correctos (personas, cosas y dinero) y cambiar a una nueva área enfocada en mejorar su capacidad de administrar el área de crecimiento de CASE, mientras se trabaja para mejorar la satisfacción del cliente.

Eliminar las tareas innecesarias

A la luz de los eventos que se cancelaron como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, y teniendo en cuenta los cambios que se realizan en el estilo de trabajo, como trabajar desde casa, Toyota aprovecha la oportunidad para revisar cómo se han realizado ciertas actividades comerciales hasta ahora, y así determinar si hay una mejor manera de hacer el trabajo desde cero.

Proporcionar herramientas y mejorar la infraestructura de red para gestionar las necesidades crecientes del homeoffice

Para gestionar mejor la repentina y creciente demanda del trabajo y acceso remoto, la compañía está progresando en la provisión de sistemas necesarios para el trabajo a distancia en cada área de trabajo, incluida la expansión de la capacidad de acceso remoto desde líneas fuera de la red, etc. Con cada vez más compañías que progresan en el trabajo desde casa, las limitaciones de lo que se puede implementar o no a corto plazo es muy claro, por lo cual Toyota priorizará en los problemas que puede resolver para ajustarse a este estilo de trabajo. Además, Toyota está promoviendo una mayor eficiencia a medida que revitaliza sus operaciones mediante el uso proactivo de nuevas herramientas de comunicación como Skype y Teams.

Reformar el estilo de trabajo y reglas del homeoffice para mejorar la productividad

Para promover aún más los estilos de trabajo que pueden realizarse en más de una ubicación, como el trabajo en casa, se revisarán las normas relacionadas con la mano de obra y el trabajo. Además, a medida que las tareas y los elementos de trabajo para las actividades de cada persona se aclaran diariamente, el progreso que los trabajadores logran y su volumen de trabajo individual se pueden ver a diario, lo que luego se puede reflejar en evaluaciones individuales. Esos pueden entonces vincularse a la reorganización de tareas y a la mejora de la eficiencia dentro de la empresa en su totalidad.

Aceleración del desarrollo de los recursos humanos

En cada lugar de trabajo las habilidades especializadas que se consideran "necesarias de adquirir" se registrarán en un "mapa de habilidades". Al considerar el plan de mejora de las habilidades de cada persona, el desarrollo de recursos humanos se desarrollará aún más.

Principales iniciativas en las plantas o sitios de producción

Durante un día normal de trabajo en la línea de producción, a Toyota le resulta difícil participar en actividades de mejora y el desarrollo de los recursos humanos. Sin embargo, al aprovechar este tiempo muerto, la empresa puede proceder de manera proactiva con actividades de mejora, como la renovación de equipos antiguos, la inspección de equipos de producción, así como las mejoras en el entorno laboral, la productividad y la reducción significativa de costos, etc., además de realizar actividades que contribuyan a una mayor competitividad en el futuro.

Mantenimiento de la red de producción y actividades de mejora integradas con los proveedores.

Para mantener su cadena de suministro, Toyota está trabajando junto con cada uno de sus proveedores, esforzándose por comprender sus problemas, así como compartiendo los propios para ayudar a mejorar la productividad y promover actividades de mejora integradas. Además, para cada país y región donde las autopartes puedan no estar disponibles debido a la interrupción de las líneas de producción, Toyota trabajará junto con proveedores y empresas del grupo en la producción alternativa, y promoverá de manera proactiva el desarrollo de recursos humanos mediante el apoyo integral.