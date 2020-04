Falta de materia prima repercute a transportistas y a operadores

Ciudad de México. Si bien la industria del autotransporte de carga es una actividad esencial para la economía del país, tras el pronunciamiento del Gobierno Federal de las “actividades no esenciales” ha causado que la transportación de materias primas baje o se detenga, causando un impactando económico negativo en algunas empresas transportistas y por ende estragos en el trabajo de sus operadores.

Entre las más afectadas por trabajar para el sector cervecero, cementero y automotriz, se encuentran:

AMD Autotransporte (Puebla) tiene detenido el 100% de su plantilla conformada por 85 operadores.

(Puebla) tiene detenido el 100% de su plantilla conformada por 85 operadores. Ecosoluciones (Puebla) cuenta con el 100% de su plantilla de colaboradores detenida, la cual está conformada por: 8 operadores; 11 montacarguistas y macheteros.

(Puebla) cuenta con el 100% de su plantilla de colaboradores detenida, la cual está conformada por: 8 operadores; 11 montacarguistas y macheteros. Autofletes Internacionales Halcón (Reynosa, Tamaulipas) labora con 50 % de su plantilla, en total son 100 operadores los que no están operando.

(Reynosa, Tamaulipas) labora con 50 % de su plantilla, en total son 100 operadores los que no están operando. Autotransportes Pilot (Jalisco) opera sólo el 30 % de su plantilla; 35 operadores están sin operar.

(Jalisco) opera sólo el 30 % de su plantilla; 35 operadores están sin operar. Transportes Herrera (Toluca, Edomex) afirma que trabaja sólo con el 50% de su plantilla.

(Toluca, Edomex) afirma que trabaja sólo con el 50% de su plantilla. Otra empresa que prefirió no decir el nombre (Edomex), está trabajando sólo con el 60% de su plantilla y tiene aproximadamente 90 unidades detenidas.

Algunas estrategias que están implementado son:

Arturo Sánchez, director de Autotransportes Pilot, dijo que están generando una estrategia para no hacer ningún corte de personal, porque volverán a arrancar algún día. Y aunque la situación es incierta porque no sabemos cuándo se va a reanudar, no dejarán a ningún operador sin paga y buscarán estirar el flujo de efectivo, pues el transporte depende de ello, si no hacen viajes es complejo.

Rodrigo Pérez, gerente de operaciones de Ecosoluciones, difundió que dado que no hay un sueldo establecido de los operadores, se les dará un apoyo semanal por contingencia, el apoyo que se les dará será correspondiente aproximadamente a la mitad de la cotización actual del IMSS, casi 550 pesos diarios. Si la contingencia y paro de clientes continua en mayo, ya no podrán cubrir el apoyo.

Arturo Muñiz, director general de AMD Autotransporte, informó que se estableció un “apoyo base” aun cuando no se generen viajes para no perder la plantilla de colaboradores. Y es que en el sector del transporte, un operador gana por comisión sobre el flete, por lo que su ingreso semanal es variable y depende de la cantidad de viajes que realice, y en el caso de la unidades en renta fija, se le paga por los turnos que laborados en la semana; en este momento al estar parados totalmente no están generando ingreso, pero la empresa decidió establecer un pago mínimo durante todo el mes de abril, con la esperanza que no se alargue el periodo de emergencia sanitaria, en caso contrario se verían afectados seriamente.

Ante la situación, Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que ante el detenimiento de usuarios por no ser esenciales, se sabe que se opera muy por debajo del porcentaje que ya venían manejando, pues normalmente el transporte terrestre mueve el 80% pero ahora está más abajo pues no hay importación, no hay exportación, no hay ensamblaje, pero se logró que la producción del cemento, del vidrio y del acero continúen, sin embargo, será de forma limitada ya que sólo operará para obras del gobierno y no pensando en que su actividad es esencial para la cadena de comercialización.

Por lo pronto la CANACAR buscó con las armadoras que atienden a la industria del transporte, tales como: Kenworth Mexicana; Volvo y Mack Trucks México; Freigthliner e International/Navistar, las cuales aceptaron hacer un esquema similar al de los bancos en el que cada uno de los empresarios, según sus antecedentes crediticios, van a considerar un traje a la medida, una restructuración o un apoyo por los próximos 4 meses, que van desde recorrer la deuda, cubrir intereses mas no capitales.

También están buscando con las compañías de seguros que atienden a los transportistas a través de la AMIS, para que los ayuden a modificar algunos incisos de nuestras pólizas ya que muchas unidades no se encuentran en movimiento ya que se disminuye el riesgo y por ende se pueda tener una consideración mientras regresamos a la normalidad.

Por su parte, Leonardo Gómez Vargas, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) externó su preocupación ante la situación económica por la que atraviesan las transportistas, y dado que la Asociación cuenta con flota propia pero también se hace uso del transporte de carga, se está explorando con otros transportistas para ver quién tiene una mayor demanda de transporte y quiénes han bajado su operación para que puedan apoyar a otras empresas. También se está buscando mayor eficiencia la cadena para hacer más viajes con menos vehículos. La ANTP busca hacer sólo el match entre las empresas, dado que no están autorizados para entrar en negociaciones.

Miguel Elizalde Lizarraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dijo que la estrategia de la Asociación consiste en colaborar con transportistas y autoridades, continuar con los servicios de mantenimiento a los vehículos que atienden la emergencia para de esta forma apoyar al autotransporte que es esencial para la crisis. Al mismo tiempo, estamos viendo hacia adelante para asegurar que permanezca el liderazgo mundial de la industria automotriz de pesados mexicana dentro de la nueva realidad de comercio mundial en esta emergencia sanitaria. Es por ello que es indispensable que se especifique claramente como esenciales la producción de autopartes y vehículos.