TIP México refrenda apoyo al sector del transporte

Ciudad de México. Debido a la pandemia por COVID-19, en México el sector del transporte se enfrenta a grandes retos para trasladar las más de 574 millones de toneladas de productos que cada año mueve por el país de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Por lo que es importante acatar las directrices de las instituciones gubernamentales, con el objetivo de mantenerse informado y evitar las compras de pánico, de esa manera no se obstaculizará la importante labor de los transportistas y se asegurará el suministro de insumos.

De acuerdo con TIP México, empresa de arrendamiento de equipo de transporte y administración de flota, en las próximas semanas, los operadores del transporte serán el rostro de una industria que redoblará esfuerzos para asegurar que la cadena de suministros llegue hasta los usuarios finales de los productos.

“En estos meses de incertidumbre y volatilidad, es de vital importancia que las empresas y sus colaboradores trabajen codo a codo siguiendo las medidas de seguridad e higiene necesarias para resguardar su salud, y al mismo tiempo, elaborar un plan de contingencia que les permita asegurar una continuidad de negocio, en ese sentido, el arrendamiento es una herramienta que permite invertir dentro de las organizaciones sin la generación de deuda”, comentó Mauricio Medina, director general de la compañía.

Dijo que entre los beneficios de arrendar equipo están: dado que algunas plantas han cerrado, el movimiento de refacciones ha bajado y el arrendamiento funciona bien cuando no se cuenta con capital o un anticipo para comprar un coche o un tractocamión, o no se tiene la certidumbre de qué va a pasar y el leasing es muy flexible ya que pueden rentar por seis o doce meses, y si tienen un problema, el equipo se regresa a los doce meses y no quedan embaucados.

El crédito al consumo vehicular es el principal producto que se utiliza, tras esta contingencia, el arrendamiento va a ser una posibilidad real no sólo para empresas sino para cualquier persona.

Medina refrendó su compromiso con los operadores y empresarios del sector transporte, poniendo a su disposición todos los servicios de arrendamiento y administración de flota que ofrece la compañía. Desde cajas secas, refrigeradas, plataformas o cualquier vehículo de carga, apoyando con esquemas flexibles de arrendamiento que beneficien su operación.