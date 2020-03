Ford retrasa nuevamente sus planes de reiniciar operaciones en ciertas plantas de Norteamérica

Michigan, Estados Unidos. Ford Motor Company anunció hoy que retrasará el reinicio de producción en sus plantas de Norteamérica para proteger a sus colaboradores. La compañía evaluaba la posibilidad de reactivar su producción en la planta de Ensamble de Hermosillo el 6 de abril, y el 14 de este mes en varias fábricas clave de Estados Unidos. Ahora se han pospuesto aún más, y se anunciarán más adelante.

“El bienestar y seguridad de nuestra fuerza de trabajo, distribuidores, clientes, socios y comunidades es nuestra prioridad”, declaró Kumar Galhotra, presidente de Ford Norteamérica. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes sindicales –– para desarrollar procesos adicionales de salud y seguridad con el objetivo de mantener a salvo a nuestros colaboradores”.

La Planta de Componentes de Rawsonville comenzará a operar de nuevo en la semana del 20 de abril para producir el ventilador Model A-E en colaboración con GE Healthcare, apoyados por trabajadores voluntarios pagados de la UAW. El ventilador Model A-E es un diseño básico y rentable que se adapta a las necesidades de los pacientes con COVID-19. Antes del 4 de julio, la producción aumentará rápidamente para producir 50,000 ventiladores, lo que ayudará a satisfacer la creciente demanda en los EE. UU.

Aproximadamente 500 trabajadores voluntarios pagados de la UAW construirán estos ventiladores. Durante este tiempo, la producción de ventiladores será el único trabajo que se realizará en la planta de Rawsonville.

“La decisión tomada hoy por Ford es la correcta para nuestros miembros, sus familias y nuestra nación”, mencionó Rory Gamble, el presidente de UAW International. “Bajo el mando del vicepresidente Gerald Kariem, el Departamento de la UAW en Ford, continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestros sindicatos locales y la compañía del óvalo, con el fin de asegurar que conforme regresemos a la producción, todos los colaboradores estén seguros y nuestras comunidades estén protegidas ante esta pandemia en expansión”.

Cuando la Planta de Componentes de Rawsonville comience la producción de ventiladores, se notificará a la fuerza laboral sobre las medidas adicionales de salud en el complejo. Los trabajadores tendrán que auto certificarse en línea diariamente de no presentar ningún síntoma de COVID-19, en caso de tener algún indicio, no se les permitirá trabajar. Las estaciones de trabajo estarán separadas por al menos por 1.8 metros para mantener un distanciamiento social adecuado. Los turnos estarán apartados, así no habrá contacto entre los colaboradores de distintos turnos.

Ford y la UAW están trabajando en varias soluciones de alta tecnología para ayudar a mantener segura a la fuerza laboral.