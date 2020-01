NISSAN LEAF 2020 sigue siendo el eléctrico más vendido

Ciudad de México. La segunda generación del auto eléctrico más vendido del mundo trae consigo una total renovación en diseño e ingeniería.

Con respecto a su predecesor dio un paso agigantado hacia lo estético, ahora se aprecia un auto de formas más habituales, evitando lo que parecía un esfuerzo obligado hacia lo moderno y disruptivo; ahora Leaf se nota más orientado a lo deportivo y aerodinámico en exterior, sin dejar de lado los toques del ADN de la marca que se encuentran en sus hermanos a gasolina; detalles como ópticas en LED estilo bumerang al frente y atrás, la parrilla V-Motion que juega como remate en el estilo del cofre y delimita la tapa de los contactos de carga de baterías; además líneas de carácter que parten desde la salpicadera delantera hasta la trasera atravesando todo el lienzo lateral.

La toma de corriente para carga de las baterías se encuentra ubicada al frente como lo ha sido desde julio de 2014 que llegó a México por primera vez, tres años más tarde tuvo mejoras a la capacidad de almacenamiento de carga en las baterías para brindar un rendimiento que elevaron de 160 km a 200 km; finalmente el año pasado subió al actual de 241 km impulsado por un motor totalmente eléctrico de 40 KWH, mismo que conserva para el modelo 2020.

El motor brinda una potencia de 140 hp con un impresionante torque de 236 lb/ft que entrega de manera inmediata como buen eléctrico, regalando una sensación de poder y velocidad tan electrizante que te remite a la Fórmula E, donde la firma japonesa tiene presencia con su escudería NISSAN e.dams que lleva al volante al suizo campeón en la temporada 2015-2016 Sébastien Buemi y al británico Oliver Rowland, nombrado novato del año en la temporada anterior.

Fórmula E es sin duda el mejor laboratorio de pruebas para NISSAN Leaf, pues las condiciones más extremas a las que son sometidos sus monoplazas, definen la ruta a seguir en el desarrollo de sus autos comerciales que implementan la tecnología eléctrica y que son sin duda el futuro más claro de la industria automotriz.

El ensamblado de la unidad es excepcional, ya que al haber ausencia de sonido de motor que pudiera camuflar cualquier ruido no deseado, encontramos en el habitáculo condiciones ideales para meditar en silencio absoluto. Conduciendo a cualquier velocidad y sobre cualquier superficie, incluso en las lastimadas calles de nuestro país, el auto no produce el menor ruido derivado del armado; sin embargo, como todos los productos son perfectibles y el caso de Leaf no es la excepción, esa pantalla de 5” sin conectividad como Apple CarPlay y Android Auto, definitivamente no pertenecen a un auto de este nivel.