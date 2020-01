Mirage, un citadino consolidado

Ciudad de México. Esta vez quisimos poner a prueba en carretera el Mitsubishi Mirage GLS CVT, así que nos lo llevamos de la Ciudad de México a San Andrés Cholula, Puebla, y de regreso y esto fue con los que nos encontramos.

A pesar de que quisimos darle una oportunidad para salir a altas velocidades, su caja CVT dejó mucho que desear, la potencia no fue suficiente y nos costó mucho trabajo levantar el velocímetro por encima de los 110 km/h, aunque una vez que llegamos a esa velocidad, se mantuvo constante por varios minutos.

Probamos varias de sus bondades, pues en las formas de conducción tiene el D1 y el Ds, éste último puso mayor potencia al manejar en autopista, eso sí, gasta más combustible, pero ayuda bastante para aumentar los kilómetros a recorrer.

Y es que su capacidad es de tres cilindros de 1.2 litros con 76 caballos y 74 libras-pie, ósea no podíamos pedirle mucho. Su consumo fue de unos 15 km/l, en total nos gastamos casi un tanque completo y recorrimos en total 429 kilómetros en todo un fin de semana.

En la ciudad tuvimos activo el apagado automático, una herramienta que ahorra combustible al momento en que al auto está detenido, si no sabes de esta bondad, es posible que te lleves un susto, pero es una de las virtudes de este subcompacto.

Una de las bondades que nos sigue gustando porque le da elegancia y se diferencia de otros autos de su gama, es el sistema start/stop de apagado y encendido automático. Es un detalle muy estético en el volante, al igual que los botones que están el él para control de las funciones de radio y llamadas.

Como dirían por ahí, una enorme y espantosa equis en el sistema de conectividad, el Bluetooth nunca pudo conectar nuestro móvil y la función de USB la aceptaba de vez en vez, así que de camino a Puebla no pudimos tener música, ni de ida, ni de regreso a la CDMX ¡Sooo saaad!

Y bueno, en la cajuela sólo cupo una maleta mediana, ni pensar en meter otra porque no pudimos, tuvimos que colocar otra más grande en los asientos traseros. Tal vez poco súper quede genial, pero no piensen en meter grandes cantidades porque no podrán.

Así que definitivamente este Mirage es recomendable únicamente pare ciudad, porque sí es muy cómodo, ligero y ahorrativo, y si quieres que sea tu primer auto lo puedes adquirir desde $196,000 M.N.

