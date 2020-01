Jeep® Gladiator 2020, truck del año en Norteamérica

Ciudad de México. El nuevo Jeep® Gladiator, el pickup mediano fue nombrado North American Truck of the Year (Pickup del Año de Norteamérica) por un panel de expertos automotrices. El premio es único y es considerado por muchos como uno de los más prestigiosos del mundo debido a la mezcla de 50 periodistas automotrices de Estados Unidos y Canadá que sirven como jurado con derecho a voto.

Los ganadores fueron anunciados en una conferencia de prensa en el TCF Center en Detroit.

"Jeep Gladiator no solo es la pickup mediana más capaz del mundo, sino que también es el North American Truck of the Year. Este honor es un testimonio de nuestros clientes que exigen lo mejor y el Gladiator ofrece toda la capacidad 4x4 y la versatilidad que se espera de un vehículo Jeep", dijo Jim Morrison, director de la marca Jeep - FCA Norteamérica.

Los premios de la organización son independientes y únicos porque, en lugar de ser otorgados por una sola publicación, sitio web, estación de radio o televisión, son seleccionados por un jurado de periodistas automotrices que representan diversos medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá.

Los miembros del jurado evalúan a los finalistas según el liderazgo del segmento, innovación, diseño, seguridad, manejo, satisfacción del conductor y el valor de compra. El proceso, que comenzó en junio de 2019 al determinar una lista de vehículos elegibles, incluye tres rondas de votación.

Este es el 26° año de los premios. Gladiator gana el título de North American Truck of the Year (Pickup del Año en Norteamérica) en su año de lanzamiento.