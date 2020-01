Transportistas de Guadalajara comienzan a ampararse

Guadalajara, Jalisco. Personal de la delegación Jalisco de CANACAR participó en el operativo realizado el 1 de enero en los accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en el que únicamente se informó a los conductores de vehículos de carga sobre las nuevas disposiciones previstas en los artículos 71 y 183 de la Ley de Movilidad, mismas que restringen la circulación de vehículos de carga con semirremolque, doble remolque y tractocamiones de 06:00 a 09:00 horas.

Mary Gutiérrez, directora operativa de la región Occidente de CANACAR, el propósito de participar en los operativos es verificar que no se cometan abusos contra los permisionarios, y fortalecer los lazos de cooperación con la autoridad local.

Sobre los retenes instalados, la directiva ha sugerido que únicamente operen en el horario de la restricción y no todo el día, como ocurrió el 1 y 2 de enero, a fin de evitar tráfico y confusiones entre los transportistas.

Gutiérrez afirmó que hay empresas de transporte que ya han obtenido amparos ante la restricción, y cada vez son más los que han iniciado el trámite.

La Comisaría de la Policía Vial y la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte instalaron puntos de información en los siete ingresos carreteros a la ciudad, en los que fueron abordados 85 transportistas:

Carretera a Colotlán, a 6 kilómetros al norte de la intersección con Juan Gil Preciado

Carretera a Saltillo, a su cruce con el Río Santiago en el kilómetro 28

Carretera a Zapotlanejo (cuota), intersección con Periférico Oriente

Carretera a Zapotlanejo (libre), intersección con Nuevo Periférico

Carretera a Chapala intersección con Carretera a El Salto

Carretera a Colima intersección con Circuito Metropolitano Sur

Carretera a Tepic, a 5 kilómetros de la intersección con Periférico Poniente

De acuerdo con el establecimiento de los nuevos límites urbanos, de las 6 am a las 9 am, de lunes a domingo, no podrán circular por la ciudad los siguientes transportes de carga pesada:

Tractocamiones. Configuraciones sencillas

Tractocamiones. Configuraciones con semirremolque

Remolque o doble semirremolque

Aquellos vehículos que sí podrán circular son:

De emergencia.

Militares.

Transporte de substancias, combustibles para motores y materiales peligrosos.

Transporte de correspondencia y paquetería.

Transporte de residuos peligrosos biológicos-infecciosos o de equipos médicos.

Con configuraciones C2 y C3 sin remolque (tipo Torton).

Para quienes decidan obtener los permisos, refrendó el compromiso a los socios de la cámara de dar puntual seguimiento a los criterios de aplicación de la restricción, por lo que solicitó reportar cualquier anomalía a los teléfonos de la delegación CANACAR Jalisco.

Durante enero, la Comisaría de la Policía Vial y la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, realizarán acciones de socialización, sin embargo, cabe destacar que la restricción ya es vigente, por lo que desde el 1 de enero no se permite el ingreso a la ciudad de los vehículos de carga estipulados y será hasta febrero cuando inicie la aplicación de las sanciones económicas.

El Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial establece sanciones para los vehículos de carga que circulen en los horarios prohibidos o sin autorización, las cuales van de 100 hasta 150 Unidades de Medida de Actualización (UMAS). Los vehículos que sobrepasen los pesos y dimensiones máximos permitidos conforme a las Normas Federales que van desde las 25 hasta las 250 UMAS, también serán sancionados.