BMW Serie 1 se renueva

En su tercera generación, el Serie 1 de la firma teutona llega con una nueva cara siguiendo el ejemplo de la línea que porta orgullosamente el Serie 7 al frente, especialmente en la sobresaliente parrilla ovalada de doble riñón que hace notar un aspecto más moderno y al mismo tiempo le dan un toque imponente al BMW más pequeño.

La característica curva Hofmeister, que desde 1961 se hace presente en el Serie 1 también denominado THE ONE, se viste con orgullo, asunto que da carácter e identifica plenamente el poste C como rasgo infaltable.

El cambio más controversial de todos no tiene que ver con diseño, se trata de la tracción que habitualmente había sido trasera y era uno de los factores en la ecuación que inclinaba a la compra a aquellos enamoradizos de este pequeño hatchback, para convertirla en delantera a partir de esta edición.

A todos les sorprendió este radical cambio, especialmente a puristas no solamente de la marca sino de este modelo en particular; a ellos no les cayó muy bien la noticia al principio.

Sin embargo, después de la prueba de manejo que se realizó en la presentación oficial en Sonora, donde pudimos conducirlo desde la ciudad de Hermosillo hacia Bahía de Kino para concluir en San Carlos, podemos comentarles para su tranquilidad que a pesar de que existe una sensación sutilmente distinta en la conducción, la experiencia a bordo del nuevo Serie 1, no decepciona, por el contrario, divierte de una forma muy placentera.

Esta nueva motorización 3 Cil, 1.4 LT, 140 HP / 4,600-6,500 RPM acoplado a una transmisión de 8 velocidades con Steptronic Sport, entrega muy buen desempeño al haber reducido su peso total en aproximadamente 30kg, facilitando un rendimiento promedio combinado de 16.9 km/lt., alcanzando el 0-100 km/h en 8.9 seg y una velocidad máxima comprobada de 211 km/h.

El habitáculo es muy confortable y estéticamente atractivo, se nota la nueva generación y a la vez hará sentir como en casa a aquellos que han sido propietarios de ediciones previas. La capacidad de la cajuela en el caso del hatchback es de 380 LT y con asientos abatidos, crece hasta 1,200 LT, el sistema de sonido e infoentretenimiento es compatible con AppleCarPlay con todas sus funciones a través de bluetooth, cuenta también con cargador inalámbrico para teléfono celular, techo panorámico y muchas amenidades que harán valer la pena esta compra.

PRECIO DESDE $ 599,990 PESOS