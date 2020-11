Diputado de Morena busca albazo contra derecho humano al agua, advierten

Académicos advirtieron que la Comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador de Morena, Feliciano Flores Anguiano, busca cancelar los acuerdos con organizaciones y expertos para aprobar una ley General de Aguas que promueve el derecho humano del agua y en cambio impulsar la iniciativa del diputado Mario Mata, del PAN, que sólo es un parche de la actual legislación que ha llevado al acaparamiento del agua.

Durante el foro A dos años de la 4T ¿qué está pasando con el medio ambiente?, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, Pedro Moctezuma, profesor de la UAM, expuso que con esa determinación se intenta violar los consensos construidos desde 2019 en la Cámara de diputados para contar con una Ley General de Aguas participativa e incluyente que genere instrumentos e instancias para solucionar la crisis del agua en el país. Recordó que hay varios proyectos de ley que retoman el sentido de la iniciativa ciudadana, pero el que busca impulsar Flores sólo es un parche para mantener el mismo esquema.

Omar Arellano, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dijo que rumbo a la ley General de Aguas se han dado consensos que han sido retomados por los grupos parlamentarios que consideran que se tiene que cambiar el paradigma, acabar con el acaparamiento de grandes usuarios, erradicar corrupción e impunidad. Apuntó que en las iniciativas que se presentaron hay consensos en temas como eliminación de contaminación.

El abogado Bernardo Bolaños recordó que a más de cinco años no se ha establecido la ley General de Aguas que se estableció cuando se definió en la Constitución el derecho humano al agua.

Entre las consecuencias de la legislación vigente están que no hay auditoría del agua, no hay control sobre la extracción, consumo ni contaminación, no se paga lo correcto, no hay control sobre los titulares de derechos de agua, señaló Manuel Llano de Cartocrítica.