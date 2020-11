Accidentes viales, principal causa de muerte de niños en México

De acuerdo a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) “cada día se trasladan en el mundo 1.8 billones de niños de su hogar a la escuela, y cada día 500 de esos niños no regresan a su casa por causa de un percance vial”, señaló Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de Cruz Roja Mexicana.

Al encabezar la firma de convenio denominado Seguridad Vial Somos Todos con Aleatica, empresa internacional enfocada en la operación de infraestructura y soluciones de transporte inteligente, el titular de la Cruz Roja Mexicana detalló que en el país “los accidentes viales son la primera causa de muerte en los niños de 5 a 14 años”.

Expuso que “todos los días alrededor de 10 padres de familia sufren la tragedia de perder a un hijo(a) de esa edad en la vía pública a causa de un accidente vial”.

Sostuvo que en México, como muchos otros países “ir a la escuela representa un riesgo de vida, ya sea porque se trasladan a la escuela y no van correctamente sujetos a su autoasiento infantil, adecuado a su talla y peso o porque son atropellados al momento de caminar por la vía, porque los elementos de la vía no les permiten ser visibles o no tienen zonas para cruces seguros”.

Suinaga Cárdenas comentó que nueve de cada 10 muertes por accidentes viales son prevenibles, “y aún con eso somos de los países con alta mortalidad por causas viales en el mundo”.

Según el último informe de seguridad vial del 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocurren “más de 16 mil muertes anuales en México ocupa el octavo lugar con mayor número de muertes por hechos viales”.

Por ello, “hoy nos congratulamos de firmar esta alianza con Aleatica, porque los proyectos a ejecutar están basados en el enfoque sistémico de seguridad y están dirigidos a prevenir los accidentes viales en niños y niñas que se desplazan a la escuela”.

Destacó que la Cruz Roja Mexicana tiene experiencia en la impartición de cursos y talleres de seguridad vial que fomentan una cultura de prevención.

“Tenemos la capacidad para ejecutar proyectos basados en estudios y metodologías propias de la seguridad vial, que permiten poner recomendaciones de bajo costo y de un alto impacto para hacer más seguros entornos viales escolares. Sin embargo esta experiencia no se podría ejecutar si no es con el apoyo de esta alianza que hoy concretamos”.

Detalló que la Cruz Roja Mexicana “brindan más de un millón 400 mil servicios de ambulancia, totalmente gratuitos al año, en donde se atienden muchos siniestros viales”.

Llamó a la población a que “como usuarios de la vía respetemos los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos de alcohol ni drogas, no distraernos al conducir, principalmente con el celular, usar el cinturón de seguridad en adolescentes y adultos, usar el autoasiento para niños menores de 12 años y usar el casco para en caso de viaje en motocicleta o bicicleta”.

Rubén López Barrera, director general de Aleatica en México, dijo que el programa promueve la cultura y seguridad vial y previene los accidentes en comunidades y escuelas aledañas a las concesiones que tiene la empresa.

Dijo que trabajar con la Cruz Roja Mexicana “es una gran oportunidad para la compañía” y aseguró que el programa “se alinea con la agenda de desarrollo sustentable 2030”.

La iniciaba “impactará positivamente a más de 16 mil personas en la Ciudad de México, estado de México y Puebla”.

Detalló que es es un “programa educativo para estudiantes, docentes y padres de familia” y promueve la mejora en señales viales deterioradas y colocación de semáforos en el entorno de los planteles educativos, entre otros aspectos.

Luis Gilberto Limón Chavez, secretario de movilidad del estado de México remarcó que “en movilidad no hay mayor valor que tutelar y proteger la integridad y la vida de los ciudadanos que transitan por vías”.

Detalló que en el estado de México se trabaja para reducir los tiempos de traslados y la emisión de gases contaminantes.