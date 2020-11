En NL, 20 ciclistas muertos este año por falta de infraestructura vial

Monterrey, NL. La alta velocidad y la falta de infraestructura vial para bicicletas han dejado 20 ciclistas atropellados y muertos de enero pasado a la fecha, lo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha convertido a 2020 en el año más letal en la entidad para quienes optan por este medio de transporte, aseguró el colectivo Pueblo Bicicletero.

Para conmemorar el día mundial del recuerdo a las víctimas de hechos de tráfico, el organismo instaló un memorial hecho con bicicletas blancas, en honor a los ciclistas arrollados y fallecidos, en la Explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno estatal.

Menos autos en las calles

La ausencia de vehículos en las principales avenidas a causa del confinamiento obligado por la pandemia ha provocado un incremento en la velocidad de los automovilistas , afirmó Ilse Casas, integrante de Pueblo Bicicletero.

No hay aplicación de la ley, no existe cultura de legalidad y entonces no tenemos reglas básicas que se respeten. Por otro lado, está la parte de política pública, donde no hay una política estatal que contribuya a erradicar las muertes por siniestros viales , expresó David Pulido, vocero del colectivo.

Asimismo, la agrupación declaró que según el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, los siniestros por exceso de velocidad aumentaron 14 por ciento este año. Por ello hacemos un llamado a las autoridades para atender este tema con urgencia, eficiencia y los recursos necesarios para frenar los cientos de muertes y las miles de lesiones que sufren los habitantes de Nuevo León , añadió Casas.

Pueblo Bicicletero especificó que los municipios nuevoleoneses donsde se han registrado más accidentes de este tipo son San Nicolás de los Garza, Cadereyta, Monterrey, San Pedro Garza García, Aramberri, García Santiago, Montemorelos, Juárez, Guadalupe, Escobedo, Salinas Victoria y Santiago.