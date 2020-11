Mantendrá IMSS 137 hospitales para atención de Covid-19 durante invierno

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantendrá en la época invernal la atención de pacientes con Covid-19 en 137 hospitales de alta eficiencia y con bajas tasas de mortalidad, lo que representa el 60 por ciento de su capacidad actual, en un “modelo dinámico que no se aplicará al mismo tiempo en todo el país y que está asociado al color del semáforo epidemiológico”, aseguró Zoé Robledo, director general del organismo.

En conferencia de prensa también anunció que el IMSS participará en la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna que desarrollan los laboratorios Janssen, y en el que participarán 20 centros de salud. Agregó que no habrá una convocatoria abierta para voluntarios que deseen participar, sino que se llamará de forma aleatoria para invitar a los ciudadanos a participar. Detalló que el IMSS no ha sido convocado para participar en el ensayo clínico que realizará en México de CanSino Biologics.

Robledo destacó que actualmente el IMSS destina más de 16 mil 600 camas para atención de pacientes de Covid-19, y en el proceso de reconversión para atender pacientes no Covid y ajustarse a la nueva normalidad, “se busca hacer más eficiente la atención en hospitales con mayor eficiencia y baja tasa de legalidad. Se hará en estados en naranja, amarillo y verde, en un esfuerzo no sólo del IMSS, sino de todo el sector”, tras reconocer que se enfrenta un rezago de hasta el 30 por ciento en padecimientos no Covid, que incluyen citas con especialistas y cirugías programadas.

En cuanto, a las acciones para atender la saturación hospitalaria que enfrentan algunos estados, Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, destacó que Chihuahua reporta una ocupación de 91.6 por ciento de las camas disponibles con 608 ocupadas de un total de 668; le sigue Coahuila con 75.2 por ciento; Durango, con 67.1; Nuevo León, con 58.5; y Querétaro, com 56.5 por ciento. Agregó que Aguascalientes e Hidalgo se suman a los estados con más de 50 por ciento de su ocupación hospitalaria.

Detalló que entre las acciones se incluye incrementar la reconversión hospitalaria, contratación extraordinaria de personal; envío de personal de salud voluntaria, que en el caso de Chihuahua suman más de 15 médicos y enfermeras; y la liberación de presupuesto para compras locales de medicinas e insumos médicos.