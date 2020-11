Colectivos exigen justicia por abusos sexuales y feminicidios de niñas

Ciudad de México. Los colectivos Okupa Cuba y Bloque Negro que mantienen tomada oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH), ubicadas en el Centro Histórico, marcharon de la llamada Antimonumenta por los feminicidios hacia las instalaciones de este organismo para exigir justicia por los abusos sexuales y los feminicidios de niñas.

Ericka Martínez, madre de víctima de abuso sexual y quien recientemente ha encabezado a estas colectivas, aprovechó para señalar que otros grupos feministas les han pedido que desalojen el inmueble que mantiene tomado desde hace 2 meses. “¿Con qué derecho si yo como madre tomé esa institución para exigir justicia por mi hija y por todas las mujeres? Hasta el día de hoy no se le ha cerrado la puerta a nadie. Los que han salido de ahí ha sido porque han robado, porque nos han violentado. Yo siempre he dado la cara y la seguiré dando”, dijo.

“Nuevamente le digo a este gobierno e instituciones el día que erradiquen la violencia contra las mujeres en todo el país, ese día entregamos ese edificio, antes no, porque todas tenemos derecho de verdad y justicia. Y que no me quieran callar con darme un departamento o un crédito, porque eso no es darme verdad y justicia ni a las miles de mujeres que estamos exigiendo todos los días”, añadió.

Para esta marcha las organizaciones firmaron un acuerdo con la subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México en el que la autoridad local accedió a no tener presencia en la zona de la movilización de ningún cuerpo policiaco en atención al compromiso de que la manifestación sería de carácter pacifico y de que asistirían niñas y niños.

Ayer, en la Marcha de las Catrinas, las colectivas Tribu Anarquista, Flor de Fuego, entre otras, llamaron a las ocupantes de la CNDH “abrir los ojos” ante los actos de violencia que han ejercido contra otras mujeres y que se aclaren las donaciones en efectivo para el llamado Okupa. "Urge deslindar la lucha feminista de interesé obscuros que puedan dañar irremediablemente a este movimiento".