Colocan ofrenda por víctimas de feminicidios en Paseo de la Reforma

Ciudad de México. El colectivo Ni Una Menos colocó una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio, sobre la banqueta de Paseo de la Reforma, a un costado del Ángel de la Independencia.

En entrevista con La Jornada, Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos, señaló que es lamentable que la mayoría fueron asesinadas por crímenes de odio por el hecho de ser mujeres. "Montamos un altar de la forma más respetuosa de acuerdo a nuestras tradiciones mexicanas".

A la hija de Yesenia Zamudio, María de Jesús Jaimes Zamudio la mataron en 2016, desde entonces, dijo, "ha sido muy difícil y doloroso el camino para exigir justicia. Me he encontrado con corrupción e indolencia. Aunque estoy decepcionada de mucha gente, la lucha sigue. También he conocido a más personas solidarias y eso nos fortalece".

En el evento, la bailarina Argelia Guerrero, realizó un performance con música de fondo que precisamente la letra hablaba del feminicidio en el país.

Yesenia Zamudio, agregó que continúan trabajando de la mano con otros colectivos de Chile, Argentina, Colombia, entre otros países "ya que la lucha no para. Seguimos tejiendo redes en todo el mundo y nada nos va a detener. Lamentable los feminicidios en México siguen. Ha aumentado mucho la desaparición de mujeres y niñas.

"La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que los asesinatos de mujeres ha disminuido, pero creo que más bien no están buscando a las mujeres, por eso las cifras reales no aparecen, pero la violencia hacia la mujer no ha disminuido, con el confinamiento se agravó más, se ve reflejado en las llamadas realizadas al 911, o con los refugios que están llenos".

Expresó que aparte de continuar sus labores de prevención del feminicidio y erradicar todo tipo de violencia hacia ellas. "Se requieren cambios profundos en la ley. Seguimos demandando a las autoridades un protocolo de género que realmente funcione para las universidades públicas del país, queremos la alerta de género para todo el país, así como fiscalías eficientes con personal totalmente capacitado con perspectiva de género. Ya estamos cansadas de simulaciones, que nos hagan creer que los servidores públicos están haciendo su trabajo cuando no es así. Se tienes que revisar los protocolos en las ministerios públicos", añadió.

"Hoy es un día muy doloroso, estas fechas son las que más duelen, pero también deben ser para que nos unamos y no olvidemos a las víctimas de feminicidio, a nuestras hijas y hermanas asesinadas".