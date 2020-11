Asegura la SEP continuidad de Escuelas de Tiempo Completo

Ciudad de México. Todavía sin precisar los recursos presupuestales que se asignarán para el 2021, el secretario de Educación de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró la continuidad del programa de Escuelas de Tiempo Completo, que opera actualmente en 27 mil planteles en todo el país.

Al participar de manera virtual en el Diálogo con supervisores y supervisoras del estado de Aguascalientes, el funcionario federal explicó que en esta decisión fue considerado el hecho de que la mayoría de estos planteles se ubica en zonas indígenas y de alta y muy alta marginación.

Hay que recordar que en la iniciativa presidencial del proyecto de presupuesto para el próximo año, se no se prevén recursos para este programa, y que ha generado reacciones adversas en padres de familia, docentes y organizaciones civiles enfocadas en temas educativas, además de que Escuelas de Tiempo Completo ha sido regularmente un programa bien evaluado por diferentes instancias, tanto nacionales como extranjeras.

Moctezuma Barragán informó que durante estas semanas y meses, la dependencia gestionó, “de manera reiterada y sin descanso, incluso de manera persistente y necia, la continuidad de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa y Carrera Docente, en beneficio de niñas, niños y adolescentes del país”.

Puntualizó que este programa apoya con servicios de alimentación a niñas, niños y adolescentes, ofrece un horario extendido y proporciona un sobresueldo a todo el personal que labora en ellas, por lo que es un instrumento indispensable para garantizar el acceso a la prestación de servicios educativos.

Además, la SEP informó que durante su intervención en el evento virtual, el secretario Moctezuma dijo que recoger el sentir de maestras y maestros en los Foros de Consulta e impulsar la Nueva Escuela Mexicana, antes de iniciar la presente administración, ha hecho posible lograr la flexibilidad y unidad del sector para responder ante la pandemia.

El funcionario federal recordó que al término del sexenio anterior, el sistema educativo era un sector dividido; las maestras y maestros tenían problemas con las autoridades educativas, en especial con la federal, y había una campaña de desprestigio hacia los docentes.

Por lo que uno de los objetivos centrales de la Nueva Escuela Mexicana era la revalorización del magisterio. Este esfuerzo, dijo, derivó en reconocer a las y los docentes como agentes de cambio en el artículo tercero constitucional.

“La profesión magisterial, a finales del 2018, entre alrededor de 10 profesiones, era la última valorada por la sociedad mexicana. Hoy es la primera y está por encima de cualquier otra actividad y esto no se debe a nosotros, no se debe a la SEP, no se debe al Gobierno estatal, sino al compromiso que han mostrado ustedes, maestras y maestros, con las niñas y los niños, con los jóvenes, con las hijas y los hijos de todos los mexicanos durante la pandemia”, abundó.