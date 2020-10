Atención ambiental global es tarea de todos: José Sarukhán

Ciudad de México. El problema ambiental global que enfrenta la humanidad debe atenderse de manera integral, porque su solución requiere la participación de científicos, sociólogos, psicólogos sociales, economistas, antropólogos, historiadores, entre otros, aseguró el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Sarukhán Kermez.

En la conferencia magistral “El desarrollo sostenible más allá de la pandemia”, en el marco de la decimotercera edición del Diálogo Nacional por un México Social, expuso: “Pensamos que la ingeniería ambiental lo debe resolver, o que es tarea de la secretaría del medio ambiente. Si eso no cambia, no lo vamos a resolver de ninguna manera”.

En el encuentro organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, agregó que se necesita una gran transdisciplina y también interdisciplina, que no estamos utilizando.

El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) estimó como única salida manejar el planeta de la manera más inteligente posible, tratar de dejar mejores condiciones de las que tenemos hoy para las generaciones futuras.

El investigador emérito fue enfático al decir: “Debemos establecer qué niveles de bienestar queremos: ¿los que sean, a cualquier costo?”.

Definió entonces que los consumidores provocan que las grandes compañías se fortalezcan y marquen las agendas internacionales de por dónde debe ir la economía y los movimientos financieros del planeta.

Y advirtió: “Si no nos damos cuenta de eso, estamos en el error más grande. No sólo se trata de quienes hacen dispendios lujosos, sino de quienes no tenemos cuidado con el tipo de productos que compramos y el impacto económico, social y ecológico que tienen”.

Para José Sarukhán volver a la “nueva normalidad” no es sólo usar cubrebocas, sino cambiar profundamente de actitud y de comportamiento con el planeta.

Dejemos de pensar que la única manera de demostrar éxito en la vida es la acumulación de bienes materiales; hay otros aspectos sin medida económica que son más importantes y satisfactorios. Definamos las bases filosóficas de esta situación, de justicia, de equidad, y llevémoslas a un discurso social entendible por todos. Para ello nos quedan sólo dos o tres décadas más, alertó Sarukhán.