Condena UNAM violencia de género ejercida por profesores de Química

La Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó este miércoles la violencia de género expresada recientemente por profesores de la Facultad de Química quienes, haciendo uso de la autoridad como docentes, expresaron comentarios profundamente misóginos que violentan la dignidad de las mujeres y estudiantes universitarias, y su derecho a una vida libre de violencia.

En un pronunciamiento, la Universidad Nacional señaló que está actuando contra estos casos y así lo seguirá haciendo para cualquier caso de violencia de género.

"En la UNAM no se tolera la violencia", indicó la casa de estudios.

Profesores de la Facultad de Química de la que piden sexo a sus alumnas a cambio de calificaciones, otros que se refieren a una joven como “una bolsa de hielo, porque cuando se le pega afloja”, han sido puestos en evidencia por sus estudiantes en las redes sociales, que los han grabado en video ahora que imparten clases a través de videoconferencias.

Carlos Amador Bedolla, director de la Facultad que se encuentra tomada desde el miércoles por un grupo feminista, anunció este ayer que ha suspendido ya a dos de los docentes.

La Colectiva Toffana, organización estudiantil que mantiene tomadas las instalaciones en demanda de que se atiendan, sancione y erradique la violencia machista, publicó en sus cuentas de redes sociales una serie de videos en los que se observa a docentes hablando con estudiantes, algunos durante las clases en línea y otros en reuniones virtuales, y usando expresiones denigrantes, ofensivas y violentas en contra de alumnas y mujeres.

En uno de los videos, un profesor habla con una estudiantes a la que luego de advertirle que no está grabando la videoconferencia le plantea que para “como ahora no es presencial (nuestra reunión) no puedo proponerte sexo” para solucionar un problema de calificaciones.

En otro, un profesor habla con sus alumnos y les advierte “Voy a decir una cosa muy fea, a lo mejor van a decir que este profesor es un vulgar”, para luego referirse a “una niña, a la que le decían la bolsa de hielo de oro, porque con los golpes afloja”.

Amador Bedolla señaló en un comunicado que "ante la publicación de un video en redes sociales, donde se expresan comentarios sexistas y misóginos, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del Departamento de Fisicoquímica".

Añadió que "también derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas”.